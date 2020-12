L’AQUILA: MUORE A 65 ANNI IL GENERALE DI BRIGATA DEGLI ALPINI MARCELLO ROCCHI

Lutto all’Aquila e in tutta la Regione per la scomparsa di Marcello Rocchi, Generale di Brigata degli Alpini. L’ufficiale aveva 65 anni, la notizia è stata diffusa da una delle figlie, tutti ricordano Rocchi come un militare ligio al dovere, una persona buona ed altruista sempre pronta ad aiutare chi ne avesse avuto bisogno.

Rocchi lascia la moglie Anna e 4 figlie, i funerali, nel rispetto delle norme anticovid verranno celebrati domani nella chiesa di San Bernardino all’Aquila, con la sola presenza dei famigliari.

Commosso il ricordo postato sui social dall’ Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia Sezione di Avezzano

“Sono addolorato nel venire a conoscenza della scomparsa del carissimo amico Generale Marcello Rocchi.

Ho avuto il piacere di conoscerlo quando prestava servizio nel Comando Militare Esercito Abruzzo.

Più volte è stato presente in alcune nostre attività sezionali. Ricordo con piacere quando fu presente nella nostra conviviale prenatalizia di domenica 16 di dicembre 2012, preceduta dalla celebrazione della Santa Messa nella Cattedrale dei Marsi (foto allegata). Marcello è andato nel Regno dei Cieli.

Lo ricordiamo e lo ricorderemo sempre con tanto affetto.

Condividiamo il dolore dei suoi familiari.

Il Presidente

1° Capitano Floriano MADDALENA”.