L’AQUILA. RISPETTO LIMITI DI VELOCITA’, CONTROLLI A TAPPETO DA PARTE DELLA POLIZIA DI STATO

Continua l’attività della Polizia di Stato finalizzata al rispetto dei limiti di velocità sulle strade ricadenti nella provincia dell’Aquila, in particolare quelle più frequentate dai turisti in questo periodo estivo, è stata assicurata anche domenica scorsa 7 agosto

Pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano nel tratto della SS.80 compreso tra Arischia e Campotosto hanno contestato 20 infrazioni al codice della strada ad altrettanti motociclisti, sia per guida pericolosa in relazione alla particolari condizioni della strada, che per mancato rispetto dei limiti di velocità. Tre patenti sono state ritirate e decurtati 50 punti dalla patente