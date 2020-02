L’AQUILA-ROMA: NUOVI AUTOBUS, COMODITÀ E PROMOZIONI FINO AL 30 % PER GLI UTENTI

Dodici nuovi autobus interamente dedicati alla tratta L’Aquila-Roma, nuova immagine ma, soprattutto, tariffe agevolate per gli utenti: sono gli aspetti innovativi dei servizi della TUA Spa che collegano il capoluogo di regione alla capitale e viceversa.

I nuovi mezzi Iveco Magelys sono alimentati da motori euro 6 da 12 metri e 80 centimetri a due porte e dotati di allestimenti Gran Turismo.

Novità anche per il look: i mezzi presentano una nuovissima livrea, ideata dall’Azienda Unica, che contraddistinguerà i propri servizi commerciali.

Immagine e confort per i passeggeri ma non solo: dal 1 marzo sono previste anche delle tariffe promozionali.

In particolare, per la tratta L’Aquila-Roma, nella fascia oraria della mattina, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e in quella serale dalle ore 18:00 alle ore 20:15, le tariffe saranno abbattute con promozioni fino al 30 per cento e saranno attivate premialità per gli abbonati fidelizzati.

Discorso analogo anche per la tratta Roma-L’Aquila, nella fasce orarie dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 18:45 alle ore 22:00.

“Stiamo ponendo particolare attenzione a questa tratta – ha spiegato il presidente di Tua Spa Gianfranco Giuliante – con la consapevolezza di dover offrire un prodotto competitivo ma soprattutto utile a coloro che, quotidianamente, si muovono tra il capoluogo di regione e Roma. I nuovi bus e l’attuazione di politiche di riduzione dei costi dei titoli di viaggio rappresentano due aspetti molto importanti per Tua Spa, che vuole continuare ad essere un punto di riferimento della mobilità tra l’Abruzzo e il Lazio, anche alla luce della nuova natura commerciale della tratta”.