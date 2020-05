L’AQUILA – SCIOPERO ANSA: SOLIDARIETÀ PRESIDENTE SOSPIRI AI GIORNALISTI

Sciopero di 48 ore dei giornalisti dell’ANSA dalle ore 7 del 15 maggio

Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, esprime solidarietà ai giornalisti Ansa attualmente in sciopero a causa della minaccia di “tagli” agli stipendi da parte dell’editore. “Tempi e modalità delle decisioni aziendali – dichiara Sospiri – sono inopportuni. La professionalità e la correttezza dei giornalisti dell’Ansa, anche in Abruzzo, è ampiamente riconosciuta. L’Agenzia ha storicamente garantito attenzione e cura all’informazione politica del Consiglio regionale. Una reciproca stima lega gli organi esecutivi dell’Assemblea a capi redattore e collaboratori che operano in Regione”. “Per questi motivi non posso esimermi dall’esprimere vicinanza ai professionisti dell’informazione – scrive il Presidente – che in queste ore stanno manifestando un legittimo malessere in vista di possibili tagli di lavoratori, a mezzo della CIG, o di compensi dei collaboratori esterni. Spero che i vertici dell’Ansa trovino alternative per risolvere i problemi economici che non prevedano lo svilimento del lavoro giornalistico. Nelle possibilità e nelle competenze dell’organo assembleare che presiedo, farò il possibile per scongiurare tale eventualità”.