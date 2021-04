L’AQUILA: TENTANO DI DISFARSI DELLA DROGA E INVESTIRE UN’AGENTE, DUE ARRESTI A CIVITA DI BAGNO

Nel pomeriggio odierno, in località Civita di Bagno (AQ), sulla Strada Regionale 5 bis, nel corso degli intensificati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di L’Aquila, operatori della Squadra Mobile e delle Volanti hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due soggetti.

I due, alla vista dei poliziotti, hanno lanciato dal finestrino un involucro prontamente recuperato dagli operatori e, per sfuggire al controllo, hanno anche tentato di investire un operatore della Volante; la fuga dei due è stata breve in quanto dopo pochi metri l’auto è stata bloccata dai poliziotti e gli occupanti sottoposti a perquisizione.

L’attività di polizia giudiziaria ha permesso di rinvenire e sequestrare 42 grammi circa di hashish e 25 di cocaina oltre a un bilancino di precisione occultato nelle tasche di uno dei fermati.

In conseguenza di quanto accertato, i due soggetti, il 55enne aquilano M.F. e il 47enne teramano C.U.G. sono stati tratti in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore dr.ssa Simonetta CICCARELLI, posti in regime di arresti domiciliari; gli stessi dovranno rispondere dell’illecita detenzione dello stupefacente e di resistenza a Pubblico Ufficiale.