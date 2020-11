L’AQUILA. TEST ANTI-COVID E’ BUFERA SULLA LOCANDINA DI FRATELLI D’ITALIA, PAOLUCCI: PIU’ RISPETTO PER GLI ABRUZZESI!

Polemiche sui social per la locandina di Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, interviene anche SIlvio Paolucci:

Per cosa dovrebbero ringraziare il presidente romano Marsilio gli abruzzesi?

– Per la zona rossa

– Per i fatti di cronaca della Marsica

– Per la mancanza di vaccini anti-influenzali nell’anno della pandemia

– Per aver diffidato i sindaci e non averli ascoltati sulla sorveglianza sanitaria e territoriale (in tanti hanno dovuto procedere da soli per fare screeening alla popolazione)

– Per le risorse delle leggi regionali di aprile e maggio ancora ferme

Questo è l’ennesimo atto di propaganda in piena emergenza covid!!!

La Giunta lenta mostri più rispetto per i cittadini abruzzesi