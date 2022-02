L’arredamento: dai divani all’ufficio a casa, si sceglie online

Secondo una recente ricerca svolta negli Stati Uniti, il mercato globale delle poltrone reclinabili ha raggiunto un valore di 3,7 miliardi di dollari nel 2021. Si prevede che il mercato raggiungerà i 5,1 miliardi di dollari entro il 2027.

Una poltrona reclinabile rappresenta una poltrona imbottita con uno schienale regolabile che si reclina, fornendo una posizione di seduta ergonomica per chi la occupa. È simile al divano, e include anche i poggiatesta e i braccioli regolabili, sistema di supporto integrato e poggiapiedi angolari fissati che si adattano al posizionamento delle gambe dell’occupante. Alcune comprendono anche funzionalità aggiuntive, come nodi di riscaldamento, motori antidolorifici/massaggio, frigobar, ricarica USB e altoparlanti Bluetooth. La sedia offre numerosi benefici per la salute in quanto aiuta a ridurre il mal di schiena, alleviare lo stress, i dolori articolari, ridurre al minimo la pressione su cuore e polmoni, migliorare la circolazione sanguigna e fornire relax. Per questo motivo sono ampiamente utilizzate in diverse applicazioni in diversi settori, come ospitalità, assistenza sanitaria, residenziale, vendita al dettaglio,

La crescente domanda di sedie reclinabili può essere attribuita alla crescente inclinazione dei consumatori verso mobili di lusso, con una ricerca del comfort di fascia alta, in particolare tra la popolazione urbanizzata e millennial. Inoltre l’ampia disponibilità di poltrone reclinabili attraverso diversi canali di distribuzione, come l’online hanno aumentato la distribuzione.

I divani che possono essere acquistati online

Sempre online si può optare per il divano letto imbottito in tessuto azzurro, spazioso, rivestito in poliestere di alta qualità, con gambe in metallo cromato: è ideale sia per rilassarsi che per passare piacevoli serate in compagnia. Il divano a tre posti in velluto è caratterizzato dallo stile vintage retrò con poggiabraccia ricurvi e forme morbide: rivestito in morbido tessuto vellutato, rimane perfetto per anni, ed è dotato di agli ampi cuscini. Il divano angolare in pelle marrone ha un design semplice e lineare, rendendolo un punto di riferimento in ogni tipo di ambiente dove verrà posizionato. La seduta è ampia, il design moderno lo rende perfetto per ogni tipo d’occasione: la struttura è in legno massello, è formato da 4 parti, 2 parti a due posti, una seduta angolare e una seduta rimovibile che permette di variare la direzione della penisola.

L’arredamento dell’ufficio a casa

I divani vengono anche posizionati nel home office, che ormai imperversa. Tra gli elementi del mobilio per l’ufficio allestito a casa si possono acquistare – sempre online – seggiole, divani, poltrone, nonché sistemi informatici per archiviare file e documenti. L’aumento della richiesta è dovuta all’incremento dell’home office avvenuto negli ultimi mesi, a causa della pandemia da Covid-19. La comodità di poter essere facilmente ospitati in piccoli spazi guida la crescita del mercato, anche in concomitanza dell’aumento del numero delle famiglie nucleari, che incrementa la domanda di prodotti portatili e salvaspazio.

Per gli studi, sono reperibili – anche online – sedie, bacheche e lavagne e lampade da tavolo, armadietti, scrivanie, cassettiere. Ad esempio per le scrivanie si può optare per le per le moderne, di rovere in con truciolare bilaminato; o le classiche bianche, o angolari. Fino alle lampade più ricercate, come quelle con fenicottero o con un possente basamento di marmo nero.