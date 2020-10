L’ARTE DI ALESSIA PIGNATELLI APPRODA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI

Dubai e Umm Al Quwain, doppia esposizione per la pittrice Alessia Pignatelli, che conferma ancora una volta la sua dedizione artistica in due eventi di straordinaria importanza internazionale, dove hanno avuto la possibilità di accedere solamente cinquanta artisti italiani.

Alla pittrice Pignatelli le è stata conferita una doppia certificazione per la partecipazione a cura del Ministero della Cultura degli Emirati Arabi Uniti e a firma dei Direttori dei Centri Culturali.

Nella motivazione riportata sull’attestato dell’artista si legge: “La sua Arte ha tutti i requisiti per fare ingresso negli Emirati Arabi Uniti e rappresentare il patrimonio artistico contemporaneo.”

Inoltre, il suo nominativo verrà pubblicato sulla rivista IconArt Magazine redatto in duplice lingua italiano/inglese con il relativo comunicato stampa in lingua italiana, inglese e araba e un’opera di Alessia Pignatelli sarà inserita nel Catalogo generale.

Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti personalità di eccellenza tra cui: Ospiti VIP; membri della famiglia Reale (Sceicchi); rappresentanti del Ministero della Cultura di

Abu Dhabi; il Direttore del Ministero della Cultura del Centro Culturale di Umm Al Quwain, i Media Nazionali che cureranno il reportage della manifestazione e il personale di

accoglienza.

La prima esposizione verrà inaugurata il 13 ottobre 2020 a Umm Al Quwain (Ministry of Culture Cultural Centre) e il secondo evento sarà inaugurato il 19 ottobre 2020 a Dubai (Al Fahidi Cultural Centre – Akaas Visual Artists Group).

Con il patrocino del Ministero della Cultura di Umm Al Quwain, del Consolato Italiano a Dubai e dell’Istituto Italiano di Cultura a Dubai.