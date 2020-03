L’ASSOCIAZIONE “VERONICA GAIA DI ORIO” PER LA GRATUITA ASSISTENZA PSICOLOGICA A DISTANZA

In questo periodo così particolare per noi tutti, l’Associazione “VERONICA GAIA DI ORIO” mette a disposizione le proprie professionalità e competenze, verso le persone bisognose di un sostegno emotivo, tramite una gratuita assistenza psicologica a distanza. Siamo tutti consapevoli che ci troviamo di fronte ad un periodo difficile, caratterizzato da paura, ansia ed incertezza, nel quale le emozioni sono le più disparate e confuse e l’equilibrata gestione dello stress e la consapevolezza mutata situazione saranno gli elementi fondamentali per presentarci come persone “nuove”, con la certezza di proseguire, in maniera eccellente, la nostra esistenza, migliorati sotto ogni punto di vista.

Per questo motivo, l’Associazione “Veronica Gaia di Orio”

OFFRE GRATUITAMENTE

il servizio di assistenza psicologica a distanza, a tutti i cittadini dell’Aquila e della Marsica, da parte di volontari altamente qualificati, in campo medico e psicologico, nei giorni di:

Lunedì Mercoledì Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Martedì Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

tramite chiamate, videochiamate e sms Whatsapp oppure via mail ai seguenti indirizzi:

335 1803710 Prof. Ferdinando Di Orio [email protected]

(disponibile tutti i giorni h 24)

347 0192323 Dott.ssa Valeria Bianchini [email protected]

333 6454779 Dott.ssa Gina Onorato [email protected]

338 7530200 Dott. Giovanni Andrea Capone [email protected]

349 5826778 Dott.ssa Loredana Bove [email protected]

339 6032195 Dott.ssa Antonella Colantoni [email protected]

349 8125542 Dott.ssa Valeria Ciciotti [email protected]

327 0126831 Dott.ssa Mariacristina Bonanni [email protected]

347 0347492 Dott.ssa Annarita Cioni [email protected]

348 4520574 Dott. Matteo Stati [email protected]

340 1184675 Dott.ssa Dania Di Fabio [email protected]

Per info sul servizio: 338 4551147