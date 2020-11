LATINA. ANDREA FANTI PRESIDENTE ONORARIO DELLA NUOVA PALLACANESTRO

Andrea Fanti è il Presidente Onorario della Nuova Pallacanestro Latina



Siamo molto felici che Andrea abbia accettato questa carica per noi estremamente significativa. Conosciamo tutti la passione di Andrea per lo sport in generale e per il basket in particolare, data dal fatto che i fratelli Federico ed Alessandro sono stati protagonisti di tantissimi campionati anche di ottimo livello. Siamo sicuri che Andrea, con il suo entusiasmo e la sua voglia di fare, ci darà un grande aiuto.

Inoltre ci gratifica ancora di più che la sua scelta avvenga in un momento così difficile lo dichiara Luca Berardi dirigente responsabile di NPL.

Accetto con grandissimo gioia questo nuovo incarico che mi è stato offerto dalla dirigenza di NPL e li ringrazio personalmente dal profondo del cuore.

Il mio passato familiare mi rende un appassionato protagonista nel basket; tutti insieme siamo determinati a superare questo periodo difficile che stiamo vivendo stando al fianco di degli amici di NPL, con cui abbiamo già realizzato dei progetti e delle iniziative molto gratificanti sia in campo sociale sia in campo sportivo, e con i quali stiamo pianificando ulteriori iniziative coinvolgenti.

La città di Latina ha bisogno dello sport anche e soprattutto oggi; questo è il nostro modo per affermarlo.

Noi ci siamo

@wearefamily