L’AVEZZANESE ALESSANDRO LUCARELLI SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DEL CHIETI CALCIO

Alessandro Lucarelli

Il Chieti F.C. 1922 comunica di aver raggiunto un accordo con il Mister Alessandro Lucarelli, a cui sarà affidata la guida tecnica della Prima Squadra.

Il nuovo tecnico firmerà un contratto che lo legherà al suo nuovo Club per una stagione.

Lucarelli, avezzanese 46enne, ha già guidato il Chieti concludendo la stagione con un primo posto in campionato e una finale di Coppa Italia Regionale.

Oltre che con il Chieti, ha vinto il campionato di Eccellenza con l’Avezzano, squadra con la quale ha sfiorato i play off in D nella stagione successiva.

Ha conseguito la licenza Uefa A, che gli consente di allenare fino in C.

Il Patron Giulio Trevisan, il Presidente Antonio Mergiotti e tutto il Chieti F.C. 1922, augurano al neo allenatore neroverde le migliori soddisfazioni e gli rivolgono un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico.

Fonte: Chieti Calcio