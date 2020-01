LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FOSSA BIOLOGICA IN VIA PIANO FAVARO TRA FOSSACESIA E ROCCA SAN GIOVANNI

“Sono stati completati i lavori di collettamento della fossa biologica in località Fonti in Via Piano Favaro a Fossacesia con la fossa biologica sul territorio del comune di Rocca San Giovanni, già precedentemente collegata al depuratore del Cavalluccio deviato verso l’impianto di Fossacesia”.

E’ quanto dichiara Danilo Petragnani, Assessore ai Lavori Pubblici della giunta Di Giuseppantonio.

“Ringrazio la Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.(Sasi) – continua Petragnani – per aver risolto un problema ambientale a tutela del territorio, che aveva causato non pochi problemi ai cittadini della zona al confine tra il nostro Comune e Rocca San Giovanni, soprattutto per i cattivi odori dovuti agli sversamenti”.

Ora l’obiettivo dell’Amministrazione, di concerto con la Sasi disponibile a trovare le soluzioni tecniche migliori, sarà quello di far collettare le fosse biologiche in località Fonte Antoni e Passo Nicola direttamente all’impianto sulla Strada provinciale Pedemontana nell’ambito del progetto di completamento del nuovo depuratore e la realizzazione di un collettore verso il vecchio impianto da via Colle Pecorai in modo da bypassare Fosso Palazzo, dove attualmente viene convogliata l’intera rete fognaria del centro abitato e della zona artigianale.