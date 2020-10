Le ceste di Natale tra i regali aziendali più gettonati

Le aziende stanno riservando un’attenzione sempre crescente agli omaggi riservati ai propri dipendenti e partner in occasione di momenti importanti come le festività.

È risaputo, infatti, come un regalo pensato, che dimostri premura e attenzione possa essere importante per rafforzare l’immagine del brand e consolidare il rapporto di partnership, così come il senso di appartenenza del lavoratore e determinare una migliore disposizione d’animo durante lo svolgimento delle mansioni assegnate.

Per questo è importante orientarsi su scelte che possano rivelarsi al tempo stesso effettivamente utili e di qualità. Nel periodo natalizio, a questo proposito, risultano sempre più richiesti dalle aziende i cestini di prodotti enogastronomici, che sono tra le idee regalo con uno dei più alti indici di gradimento.

Attualmente, inoltre i cestini natalizi sono disponibili anche online, presso appositi portali specializzati, a prezzi più convenienti rispetto a quelli dei negozi fisici: una possibilità, questa, che permette alle aziende anche di risparmiare, andando così a impattare meno sul bilancio.





Dove acquistare ceste di Natale per omaggi aziendali

Per quanto riguarda i prodotti da inserire nei cesti natalizi con cui omaggiare dipendenti, collaboratori e partner, è possibile optare tanto per soluzioni che presentano mix di sapori dolci e salati, così come per proposte che prediligano solo uno dei due generi di prodotti.

Generalmente, ogni omaggio aziendale può definirsi completo soltanto quando il cesto di Natale viene completato da una bottiglia di spumante, cui può essere aggiunto anche un buon vino.

È possibile anche orientarsi su una proposta esclusivamente enologica, decidendo di regalare ai propri collaboratori e partner una selezione di vini prodotti sul nostro territorio, ricco di rinomate aziende vinicole, specialmente in alcune regioni.

A prescindere da come verranno personalizzati i cesti da destinare agli omaggi aziendali, per la scelta dei prodotti online sarà determinante affidarsi soltanto a e-commerce di riferimento, come per esempio Saporideisassi.it, rinomato per la proposta di eccellenze enogastronomiche di tutti i tipi, appartenenti tanto al panorama nazionale quanto a quello internazionale.

Per quanto riguarda le ceste natalizie, sul portale di Sapori dei Sassi è possibile trovare numerose soluzioni, pensate per rispondere a tutti i gusti e a qualsiasi genere di esigenza: si va infatti dai cesti vegani a quelli con specialità tipiche regionali.

Il portale, infine, mette a disposizione delle aziende la possibilità di far recapitare i cesti direttamente a casa dei propri collaboratori o presso la sede di partner commerciali, per garantire di poter usufruire di questa soluzione anche quando si ha la necessità di recapitare un omaggio presso una regione diversa dalla propria.





Perché scegliere prodotti enogastronomici come omaggi aziendali

Le ceste natalizie sono uno degli omaggi aziendali più gettonati perché consentono di riscoprire sapori della tradizione così come di sperimentarne di nuovi: un’esperienza sempre gradita, soprattutto in occasione delle festività, in cui il tempo trascorso a tavola è decisamente maggiore.

Per assicurarsi che il cesto natalizio risulti d’impatto anche dal punto di vista estetico, può essere importante optare per un packaging asciutto ed elegante al tempo stesso, prediligendo scatole in cartone rispetto ad altre soluzioni meno pratiche e, soprattutto, meno in linea con le esigenze di un’azienda.

Ovviamente, grande attenzione andrà riservata anche alla dedica da accompagnare all’omaggio: è sempre consigliato richiedere di inserire un biglietto di auguri personalizzato, così da dimostrare a dipendenti e partner la grande importanza loro destinata.