Le giornate di Open Day del Torlonia-Bellisario di Avezzano

L’Istituto Torlonia-Bellisario avvia le giornate Open Day per far conoscere più da vicinoagli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado la ricca offerta formativa deisuoi due Licei.

Comincia il Liceo Classico “A. Torlonia”, che domenica 15 gennaio (ore 10:00-13:00 e 15:30-18:30) dimostrerà di essere un binomio vincente di tradizione e innovazione nel territorio, accogliendo i visitatori con un ampio programma di attività.

Si apre con Se una notte d’inverno un sognatore,uno spettacolo dilettureletterarie commentate e animate dagli alunni presso l’Aula Magna; mentre altri liceali si esibiscono dal vivo nelle diverse Isole Musicali allestite, e propongono insieme ai loro docenti attività laboratoriali di Inglese (We Play With English), Lingue Classiche (Latino Vivo e Alpha, Beta, Gamma) e Scienze e Fisica (Esperimenti e altro…).

Le attività musicali e di laboratorio proseguiranno anche nel pomeriggio, durante il quale è prevista un’altra rappresentazione in Aula Magna, a cura degli studenti dei Laboratori Teatrali, nel corso della Premiazione del Concorso Inventa un Mito.

Il Liceo Artistico “V. Bellisario” aprirà invece le sue porte in due pomeriggi consecutivi sabato 21 gennaio e domenica 22 gennaio (ore 15:00-18:00).

Nella colorata sede del Liceo, recentemente ristrutturata, i giovani marsicani potranno conoscere l’ambiente scolastico ed esplorare l’articolata offerta formativa, con la guida di studenti e docenti.

Come dentro un museo d’arte vivo, un work in progress in evoluzione continua, i visitatori accederanno alle strutture laboratoriali di nuova generazione della scuola per osservare il lavoro degli alunni del secondo biennio dei vari indirizzi (Design della Moda, Metalli e Oreficeria, Pittorico e Scultoreo), e potranno conoscere gli Autori di opere vincitrici di concorsi nazionali, esposte presso musei e commissionate da Enti pubblici e Aziende private del territorio.

Durante le due giornate, l’Aula Magna sarà spazio espositivo delle prime opere prodotte per ArteSia, il tradizionale concorso interno di contaminazione artistico-letteraria, per il quale i ragazzi dei corsi di Design dei metalli, Arti figurative e Design della Moda reinterpretano quest’anno il tema della Natura.

L’occasione degli Open Day sarà di grande utilità anche per gli alunni del secondo anno del Liceo stesso, che si apprestano alla scelta del loro percorso successivo dopo aver sperimentato durante il primo biennio le varie opportunità di studio.