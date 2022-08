Le migliori crocchette italiane per cani

L’alimentazione è una cosa seria e così come lo è per gli esseri umani, è importante anche per i nostri amici a 4 zampe. Per qualsiasi padrone, l’aspetto nutrizione canina acquista un ruolo davvero rilevante affinché venga garantita a Fido una lunga vita anche negli anni futuri.

Scegliere cosa mettere nella ciotola del nostro cane può non essere sempre facile, e se non si sta veramente attenti nella cura della sua alimentazione, è possibile che si manifestino problemi di salute, che possono compromettere notevolmente il benessere di Fido.

Ogni padrone ha una grande responsabilità in termini di alimentazione, poiché ogni cane non può provvedere autonomamente a soddisfare i propri bisogni nutrizionali. Chiunque abbia a cuore la salute del proprio amico pelosetto dovrà prediligere cibo sano che aiuti a prevenire eventuali patologie, assicurandogli di conseguenza prospettive di vita più lunghe.

Per questo motivo è fondamentale una scelta ponderata di prodotti per cani, prediligendo alimenti di qualità. Quando si parla di pet food di qualità un nome che viene subito in mente è quello di Amusi, rinomato brand di crocchette italiane per cani che propone pappe sane ed equilibrate, oltre a dei servizi che facilitano la vita di Fido e del padrone.

Nella preparazione delle sue ricette, Amusi si avvale di esperti e veterinari nutrizionisti ed utilizza solo ingredienti di prima qualità, 100% italiani, dall’alto valore nutrizionale. Le crocchette di Amusi hanno al loro interno un’alta percentuale di proteine nobili, ma anche cereali come il riso integrale ad alta digeribilità; per i cani più delicati invece, mette a disposizione proposte senza cereali.

Ma oltre a proteine e cereali, all’interno delle crocchette di Amusi ci sono altri ingredienti come zucca, patate e piselli, delle vere e proprie bombe vitaminiche che aiutano i cuccioli a crescere sani e forti, ma anche le mamme in gravidanza o in allattamento, e proteggono i cani adulti dall’insorgenza di eventuali patologie che possono colpire l’apparato urinario.

La combinazione di questi ingredienti rende le ricette di Amusi estremamente gustose per i nostri amici a 4 zampe, andando perfettamente incontro a qualsiasi esigenza del cane: dal cucciolo affinché cresca in maniera sana, fino all’adulto favorendo il benessere del suo cuore.

Scegliere Amusi vuol dire privilegiare un brand già ampiamente apprezzato da tantissimi proprietari di cani che preferiscono prodotti 100% Made in Italy. Ma oltre ad essere un solido punto di riferimento in termini di nutrizione per cani, la forza di questo brand è la presenza di veterinari di riferimento a cui ogni padrone può rivolgersi per ricevere una consulenza gratuita pre e post acquisto.