Le ultime Top vincite al 10elotto: scopriamo i vincitori  

Sebbene sulle piattaforme online il numero di giochi aumenti di anno in anno, le lotterie rimangono uno tra i divertimenti preferiti dagli italiani. I motivi sono tanti: si tratta di una forma di intrattenimento semplice sia da capire che da mettere in pratica, non occorre una grande preparazione, può dare attimi di vera adrenalina e, soprattutto, offre la possibilità di guadagnare ricche vincite che non rimangono solo un sogno, ma diventano realtà più spesso di quanto si immagini.

Nell’ampio panorama delle lotterie spicca in particolare il 10eLotto online, un gioco particolarmente apprezzato soprattutto per la possibilità che lascia ai giocatori di scegliere tra tre diversi tipi di estrazioni (estrazione del lotto, immediata e ogni 5 minuti) e di provare il brivido continuo di essere baciati da un momento all’altro dalla dea della fortuna.

Ma quanto si vince al 10eLotto?

L’ammontare della vincita dipende dalla quantità di numeri giocati e dalla corrispondenza di questi con quelli sorteggiati: i premi non sono cumulabili e la vincita viene calcolata in case alla singola giocata. Si può ottenere una vincita più alta grazie alle opzioni numero oro, doppio oro ed extra, se i numeri estratti sono presenti tra quelli giocati.

La vincita massima potenziale è di 5.000.000€, al netto delle trattenute di legge.

Il 2023 si sta rivelando un anno decisamente fortunato per i giocatori del 10eLotto e le vincite top messe a segno negli ultimi mesi sono state davvero interessanti.

A fine aprile, in un paese di appena 14.000 mila abitanti in provincia di Firenze, sono stati vinti 2 milioni con una giocata di appena tre euro. L’episodio di Montelupo Fiorentino, comunque, non rimane un caso isolato: a fine febbraio, stavolta a Telese Terme, in provincia di Benevento, sempre una giocata di soli tre euro ha fatto vincere 2,5 milioni di euro. La giocata in realtà era di un solo euro, più un euro puntato sulle due opzioni numero oro e numero doppio: l’estrazione era quella ogni cinque minuti e il fortunato giocatore ha visto comparire tutti i numeri giocati tra quelli estratti di cui uno come Numero oro.

A queste cifre da capogiro si aggiungono, con cadenza davvero ravvicinata se ci pensiamo, vincite che possono comunque cambiare la vita delle persone. Solo per citarne alcune tra le maggiori del solo mese di aprile ricordiamo che in provincia di Varese, a Cassano Magnano, un giocatore il 27 aprile ha vinto giocando 4 euro, con EXTRA, in modalità frequente, 100 mila euro; a Bologna il 15 aprile sempre con una giocata in modalità frequente sono stati vinti 125 mila euro quando solo due giorni prima, a Lacedonia, ne erano stati vinti altri 100 mila con una giocata di un solo euro. La prima vincita del mese, questa volta a Milano, è valsa 100 mila euro ad un fortunato giocatore che giocando 5€ con EXTRA, in modalità Frequente, ha centrato la sua giocata indovinato 9 numeri su 10 giocati e grazie al DOPPIO ORO ha incrementato la sua vincita.

Se è vero che molto spesso con poco si ottiene poco, nel caso del 10eLotto non è così: può bastare anche un solo euro per tentare la fortuna e vincere, come è già capitato a molti, cifre importanti e inaspettate per cambiare la vita, anche in 5 minuti!