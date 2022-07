LE “VACANZE LUCHESI” ACCENDONO L’ESTATE, DUE MESI DI ARTE, CULTURA ED EVENTI SPECIALI

Grande musica, teatro, spazi letterari, sport, iniziative speciali, itinerari nel gusto: tutto pronto a Luco dei Marsi per il nuovo appuntamento con le “Vacanze luchesi”, l’atteso cartellone degli eventi estivi giunto quest’anno alla quinta edizione. Nel programma, pensato in sinergia con le Associazioni del territorio, proposte progettate per incontrare il gusto di tutte le fasce di età e le sensibilità, e una rassegna speciale a tema: “Voci e luoghi. Arte, cultura e note di Pace sui sentieri di Angizia”, che vedrà al centro il tema della pace declinato nei linguaggi universali della musica e dell’arte, attraverso iniziative che saranno ospitate nei luoghi emblematici della storia della cittadina e della civiltà Marsa, in quel Parco Lucus Angitiae che dall’area archeologica di Anxa arriva al Parco di San Leonardo e alla Selva dei frati, in cui sorge l’antico convento dei cappuccini, riqualificato e reso centro servizi socioculturali dall’Amministrazione comunale, oggi anche sede di una biblioteca in costante crescita. La strada maestra per compiere il viaggio mozzafiato nella natura rigogliosa e incantevole che fa da corona a Luco dei Marsi è il “Sentiero di Angizia”, tracciato e mappato lo scorso anno grazie alla tenace e attivissima sezione Cai Vallelonga- Coppo dell’Orso, che quest’anno proporrà, oltre a iniziative speciali in notturna, una serie di attività aperte a tutti. Teatro degli eventi in programma saranno tutte le aree della cittadina: dal Borgo storico all’area archeologica, dall’area del campo sportivo alla frazione della Petogna, oltre, naturalmente, a piazza Umberto I, cuore del paese, al viale Duca degli Abruzzi e a piazza Alfidi, che ospiterà uno straordinario Giardino letterario in cui, con l’apprezzata formula del reading coniugato alla musica, saranno presentate opere di grande rilievo. “Siamo riusciti a progettare in tempi strettissimi un cartellone estivo ricco di proposte per tutti i gusti, che annovera come sempre tanti artisti luchesi, amatissimi, spazi culturali e artistici di grande caratura e iniziative speciali”, spiega la sindaca Marivera De Rosa, “Saranno tutte occasioni per ritrovarsi insieme, condividere e vivere ancor più il nostro paese all’insegna della bellezza, dell’arte, della cultura e della partecipazione”. Tra le iniziative speciali, con l’attesissimo ritorno della “Sera delle favole”, dedicata a tutti i bambini, le nuove edizioni della storica e amatissima “Luco in Fiore”, della “Sagra degli gnocchi”, la seconda scintillante edizione di “E… State mascherati!”, a cura rispettivamente di Arci, Proloco e Animaluco, oltre agli appuntamenti più travolgenti e colorati di sempre, dallo “Schiuma Party” alla “Color Fun Fest”, organizzati dall’associazione sportiva “Angizia Color Fun”. Nelle Vacanze luchesi 2022, spazio speciale al teatro, con lo spettacolo itinerante della Cooperativa Teatrale Lanciavicchio, e alla grande musica, nell’interpretazione di rinomati artisti, da Bianca D’Amore, applauditissima interprete che sarà protagonista del Gran Gala della Musica e della serata-evento del “Giorno del Perdono”, con due distinte straordinarie formazioni, agli eccellenti M° Francesco Fina, con l’Istituzione Musicale Abruzzese, e Fabio Capriotti, docente e pianista, passando dal grande jazz open air del Venanzio Venditti Quartet, reduce dai successi d’Oltralpe, e dagli artisti luchesi sempre più apprezzati e seguitim tra cui i Solaris, chiamati ad inaugurare la stagione degli eventi, questa sera, alle 21, al Borghetto, nel suggestivo centro storico della cittadina. Tra le iniziative culturali, anche il nuovo calendario delle visite guidate all’area archeologica, al via da metà luglio, e speciali laboratori archeologici per i più piccoli. L’Amministrazione comunale invita tutti a partecipare. Tutti i dettagli sugli eventi in programma saranno disponibili sulla pagina al link: http://www.comune.lucodeimarsi.aq.it/ e sulle pagine facebook/instagram Luco Comune Social.