LECCE NEI MARSI: AL VIA LE ISCRIZIONI PER L’ASILO INTERCOMUNALE “GLI ORSETTI MARSICANI” CON ORTUCCHIO E GIOIA DEI MARSI, IL NUOVO NIDO PER BAMBINI DA 3 MESI A 3 ANNI.

A Lecce nei Marsi apre le porte “GLI ORSETTI MARSICANI”, il nido intercomunale per bambini, da 3 mesi a 3 anni. Si chiama “GLI ORSETTI MARSICANI.” ed è il nuovo nido d’infanzia destinato ai bambini dei tre comuni e a quelli delle zone limitrofe. Da sempre, le amministrazioni comunali di Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi e Ortucchio, hanno a cuore il presente e il futuro delle nuove generazioni. Per le bambine e i bambini, che vanno dai 3 mesi fino ai 3 anni, sul territorio comunale, sono previste opportunità, spazi di incontro e servizi, tra questi, il nuovo nido d’infanzia intercomunale “gli orsetti marsicani”, con sede provvisoria a Lecce nei Marsi, unito ad un progetto educativo che favorisce la relazione di ogni bambina e bambino con i coetanei e con gli adulti, insieme all’esplorazione e alla conoscenza dell’ambiente.

L’asilo nido intercomunale, attraverso percorsi differenziati, permette al bambino di promuovere e favorire l’organizzazione e lo sviluppo di crescita, da cui dipendono l’evoluzione armoniosa della persona e l’acquisizione del suo potenziale.

Le educatrici dell’istituendo nido saranno in possesso dei titoli di studio idonei, come definiti a livello nazionale con il Decreto Legislativo 65 del 13 aprile 2017.

Le loro mansioni sono gestire la relazione con il bambino, con il gruppo dei bambini, con i genitori, con il personale del nido; accogliere, comprendere e valorizzare le esigenze socio-cognitive, affettive, relazionali legate al percorso di crescita di ogni bambino e del gruppo; programmare, condurre, osservare, documentare e valutare gli interventi educativi. Si investirà, stabilmente e regolarmente, nella formazione permanente di tutto il personale, al fine di potenziare le competenze professionali di tipo relazionale, osservative, educative, comunicative e organizzative. Tutto il personale verrà formato e periodicamente aggiornato per disostruzione pediatrica e per il BLS (Basic Life Support). Inoltre, quello addetto alla manipolazione, alla preparazione e alla somministrazione dei pasti viene specificatamente formato in ambito della normativa HACCP. “Finalmente, dopo un duro lavoro, commentano all’unisono, il sindaco di Lecce nei Marsi, Augusto BARILE, quello di Gioia dei Marsi, Gianluca ALFONSI e quello di Ortucchio, Raffaele FAVORITI, questo considerevole traguardo è stato raggiunto. Prende il via un nuovo servizio educativo, assolutamente fondamentale per il comprensorio, che vuole abbracciare anche le comunità vicine, nella convinzione che investire nei bambini e nelle famiglie, tendendo una mano alle situazioni di svantaggio economico e sociale, garantisca benessere al nostro territorio”. Con questo intento “GLI ORSETTI MARSICANI” apre ufficialmente le porte, dando il via alle iscrizioni per l’anno educativo 2022-2023. Ad accogliere i piccoli (da 3 mesi a 3 anni), nella sede di Via della Scuola Media/Corso Italia, a Lecce nei Marsi sarà l’associazione di volontariato “Percorsi Solidali”, con il dirigente scolastico, Prof. Sandro VALLETTA, che gestirà il servizio. Il nido sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 16.30. “Per il servizio, continuano i tre primi cittadini, saranno previste esenzioni e tariffe agevolate, ma, soprattutto, non sarà fatta differenza in termini di residenza del nucleo familiare. L’auspicio è, infatti, quello di riuscire, col tempo, ad abbracciare anche zone a noi vicine, fornendo loro un servizio efficiente e di qualità. Per questo ci sentiamo di ringraziare tutti coloro, a cominciare dai consiglieri comunali delegati, che trovate riportati in calce, fino all’ideatore, che con il loro lavoro hanno reso possibile tradurre in realtà questo nostro obiettivo”.

Per informazioni e iscrizioni al nido d’Infanzia “GLI ORSETTI MARSICANI” è possibile rivolgersi ai referenti ai seguenti numeri di telefono:

Giuseppina MACERA (Lecce nei Marsi): 3271761903

Barbara DI GIANDOMENICO (Gioia dei Marsi): 3294968371

Roberta LEOPARDI (Ortucchio): 3281643502