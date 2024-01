LEGA UN CANE E GLI DA FUOCO

Un individuo, dopo aver legato un cane a un palo delle indicazioni stradali in via delle Croci, vicino alla chiesa di Santa Maria del Monserrato a Palermo, lo ha bruciato vivo. La situazione è stata segnalata ieri sera da passanti e residenti, che, vedendo l’animale avvolto dalle fiamme, hanno prontamente contattato la polizia.

L’aggressore è risultato essere un uomo che, sin dal periodo natalizio, aveva occupato abusivamente lo spazio che in passato fungeva da ingresso a Villa Deliella, una struttura in stile liberty demolita nel 1959 durante il cosiddetto sacco di Palermo. In seguito, quell’area era stata destinata a un parcheggio e a un lavaggio auto, ma da tempo versa in stato di abbandono, nonostante un progetto di riqualificazione che prevedeva la costruzione di un museo del liberty.

La polizia è intervenuta prontamente, riuscendo a rimuovere l’uomo dal luogo dell’incidente, poiché una folla di persone indignate si era formata in strada.