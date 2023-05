“L’EUROPA TORNA A SCUOLA” CONVEGNO AL LICEO BENEDETTO CROCE DI AVEZZANO

Gli studenti del Liceo “Benedetto Croce” a lezione di Europa

Il Liceo Benedetto Croce nella sua esperienza sociale, economica, culturale e multilinguistica, a conclusione del percorso scolastico dei propri alunni, il 20 maggio 2023, ha ospitato il DOTT. ROBERTO RANALLI, Esperto giuridico presso la Direzione Generale dell’Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura della Commissione europea.

Tema dell’incontro “L’Europa torna a scuola – EU back to school”, un incontro formativo per conoscere il “volto” europeo, attraverso il dialogo ravvicinato con un rappresentante dell’UE.

Argomenti di dibattito:

– introduzione al ruolo e funzionamento delle Istituzioni europee

– introduzione al ruolo e politiche della Direzione Generale dell’Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura

– approfondimento su opportunità di studio e lavoro all’estero per ragazzi e/o docenti

– approfondimento sull’impatto delle politiche europee nella vita quotidiana.

Gli alunni sono stati resi protagonisti di importanti riflessioni, coinvolti in dibattiti su tematiche di portata sovranazionale e in discussioni che hanno consentito loro di esprimere il proprio pensiero e di essere ascoltati sulle loro aspettative.

Ranalli ha spronato gli studenti a visitare il “Portale europeo per i giovani”, una piattaforma dove sono concentrate tutte le informazioni sui programmi europei. In primis il programma Erasmus+, che permette agli studenti, professori e staff scolastico di svolgere un periodo di formazione nel mondo intero, di fare tirocini all’estero e di incontrarsi con giovani di altri Paesi europei per dialogare sui temi più disparati. Poi il programma Corpo Europeo di Solidarietà, per svolgere un periodo di volontariato in tutto il mondo. Ed infine il programma DiscoverEU che permette ai fortunati vincitori di uno dei 70 mila pass previsti per il 2023 di viaggiare gratuitamente in tutti i Paesi Membri dell’UE fino ad un massimo di 30 giorni.