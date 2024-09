L’ex assessore ai lavori pubblici Emilio Cipollone sarà il Presidente dell’Urban Center. L’annuncio del Sindaco Di Pangrazio al vertice di maggioranza

Sarà l’ex assessore ai lavori pubblici Emilio Cipollone il Presidente dell’Urban Center di Avezzano, organismo portato in questi mesi a maturazione dall’Amministrazione comunale, dopo ipotesi solo teoriche del passato.

L’annuncio è stato dato dallo stesso Sindaco Giovanni Di Pangrazio, nel corso dell’ultimo vertice della maggioranza che si è tenutosi in settimana. Una scelta condivisa da tutti e che premia l’azione di Cipollone come assessore, visti i risultati concreti ottenuti nei lavori pubblici con le opere portate a termine su scuole, strade e infrastrutture.

L’Urban Center sarà concretamente operativo già a dicembre, ma di qui a quella scadenza si darà il via a tutti gli atti e ai lavori preparatori che dovranno dare poi il là all’azione del nuovo organismo.

La sede di questo innovativo organismo è istituita presso la Casa comunale e i costi di gestione, sia ordinari che straordinari, sono a carico dell’Amministrazione comunale. L’Urban Center Avezzano è una consulta apartitica e senza fini di lucro, che vede rappresentate tutte le realtà cittadine e che dovrà studiare, elaborare e proporre soluzioni e progetti innovativi per la città.

Sarà la sede di confronto sul nuovo PRG, che si dovrà approvare entro il 2025, e che dovrà procedere di pari passo, per arrivare auspicabilmente insieme al traguardo, con l’elaborazione e concretizzazione del Piano di Marketing Urbano della città.

Le finalità dell’Urban Center Avezzano riguardano la cura e gli interessi della cittadinanza di Avezzano, in particolare promuovere la migliore qualità della vita dei cittadini, portando all’attenzione dell’Amministrazione le loro esigenze e i loro bisogni, stimolando il dialogo e il confronto fra le realtà presenti sul territorio e favorendo il sorgere e lo svilupparsi di idee ed iniziative a beneficio dell’intera collettività. Tra le sue principali finalità ci sono la diffusione della cultura e la conoscenza su temi sociali, culturali, economici, dell’architettura e dell’urbanistica; supportare, attraverso i metodi della partecipazione e della comunicazione, i processi di trasformazione della città di Avezzano e dell’area territoriale ad essa naturalmente limitrofa, nonché i relativi interventi; favorire la cittadinanza attiva, promuovendo la partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione comunale; raccogliere le istanze provenienti da associazionismo, volontariato, cooperative sociali e privati presenti sul territorio, esaminando le problematiche presentate e promuovendo iniziative di formazione ed aggiornamento, nonché strategie comuni per far fronte ad eventuali emergenze sociali.