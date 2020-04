LEXI MUORE A 10 ANNI DOPO AVER DONATO 100 MASCHERINE ALL’OSPEDALE DELLA SUA CITTÀ

Lexi Collins

Munday, Texas. Lexi Collins, 10 anni e un sorriso reso ancora più bello da due graziose fossette sulle guance, non ce l’ha fatta, è morta venerdì 17 in un incidente stradale a Munday, una città del Texas. Come tutti gli altri bambini non andava a scuola in questi giorni a causa della chiusura dovuta al coronavirus. Era diventata famosa in tutto il mondo quando i giornali, prima locali, e poi di ogni angolo della Terra, avevano diffuso la notizia di questa dolce bambina che aveva cucito con le sue mani, 100 mascherine per donarle ai medici e agli infermieri dell’Hanson general hospital.

Le infermiere con le mascherine cucite dalla piccola Lexi

Dopo pochi giorni il triste epilogo, l’auto su cui viaggiava è rimasta coinvolta in un brutto incidente e la piccola Lexi è morta per le ferite riportate nell’urto. Lascia i genitori Jacy e Jara e i due fratelli Talan e Grayson. Al suo funerale hanno partecipato anche i medici e gli infermieri che hanno ricevuto in dono le mascherine.

I ringraziamenti dei medici e degli infermieri

Lexi con la madre Jara

M.R.

fonte: nypost