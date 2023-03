Liceo Scientifico Vitruvio di Avezzano a Roma: tra le bellezze artistiche di Caravaggio e Van Gogh

Avezzano. L’attenzione alle attività culturali e formative anche fuori le mura scolastiche continuano per il Liceo Scientifico “M. Vitruvio P.”: nella giornata del 22 marzo 2023 infatti le classi 4I, 5I e 5H, indirizzo Cambridge sono state in visita a Roma in occasione della mostra dedicata al genio di Vincent Van Gogh a Palazzo Bonaparte.

Accompagnati dai professori Francesca Berardi, , Argante Ciocci, Dea Nives Di Nicola e Giovanna Galli, gli studenti hanno avuto l’opportunità di vedere da vicino i principali monumenti della Roma barocca, visitando la chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, quella di San Luigi dei Francesi, le fontane del Bernini a piazza Navona. Dopo aver ammirato da vicino i capolavori di Caravaggio nella chiesa di San Luigi dei Francesi e presso la Cappella Cerasi, nel primo pomeriggio hanno raggiunto Palazzo Bonaparte per ammirare una delle mostre più attese dell’anno: quella di Van Gogh.

La mostra in questione, custodisce circa 50 opere provenienti dal Museo Kröller Müller di Otterlo e tante testimonianze biografiche, quali lettere e disegni che mostrano non solo il genio artistico di Van Gogh ma anche la tormentata vicenda umana di una personalità irrisolta, dai sentimenti forti e violenti. Un percorso espositivo dal filo conduttore cronologico improntato ai periodi e ai luoghi dove il pittore visse: da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a St. Roy e Auvers-Sur-Oise, dove mise fine alla sua travagliata vita.

Ancora una volta il liceo ha dimostrato di essere capace di abbinare agli studi e agli approfondimenti la possibilità di vivere a pieno le bellezze artistiche che la nostra capitale ci regala.

Rina Marcanio – redazione giornale di istituto YAWP