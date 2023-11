LICEO STATALE “BENEDETTO CROCE” – AVEZZANO PRIMA GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO  LA VIOLENZA SULLE DONNE: PARLARNE UN SOLO GIORNO NON BASTA

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che ricorre il 25 novembre, si è tenuta oggi nell’Aula Magna del noto Liceo una conferenza per sensibilizzare e far riflettere gli studenti su un tema sempre più delicato e urgente, una vera piaga della società moderna.

L’evento, promosso dalle docenti di diritto ed economia, prof.ssa Angela Ciccarelli, Vicaria del Dirigente Scolastica, e prof.ssa Daniela Clementi, ha coinvolto tutte le classi quinte.

Presente il Dirigente Scolastico, prof. Attilio D’Onofrio, che ha aperto la conferenza.

Sono intervenute la dott.ssa Daniela Senese, psicoterapeuta e responsabile della Casa delle Donne della Marsica, e la dott.ssa Gisella Massaro, addetta all’accoglienza del centro.

Le illustri ospiti hanno sottolineato l’importanza di questo centro nato per accogliere e proteggere le vittime di violenze fisiche, psicologiche, sessuali, economiche. Data l’emergenza del fenomeno, è opportuno che tali centri si diffondano il più possibile su tutto il territorio nazionale. Il cammino delle donne che hanno subito violenze è tortuoso. Non è facile riprendere in mano la propria vita in questi casi senza un valido e concreto supporto psicologico.

Molte domande, alla fine dell’incontro, sono state poste dagli studenti che hanno partecipato nel silenzio e con commozione alla conferenza.

Una mattinata intensa che tutti coloro che hanno partecipato non dimenticheranno.

Il Liceo tutto si è stretto in particolare oggi al dolore del padre e della sorella di Giulia Cecchettin, uccisa a soli 22 anni da chi diceva di amarla.

Un sentito ringraziamento alla dott.ssa Senese e alla dott.ssa Massaro per i loro interventi, al Dirigente Scolastico prof. Attilio D’Onofrio, alle professoresse Angela Ciccarelli e Daniela Clementi per aver promosso l’evento, agli alunni e ai docenti che hanno aderito all’iniziativa.

Sintesi degli interventi (video) >>>> https://drive.google.com/drive/folders/14TH_1yYCRIrmXVs48eG24D7P94PBNnRN?usp=sharing

“Ho giurato di non stare mai in silenzio, in qualunque luogo e in qualunque situazione in cui degli esseri umani siano costretti a subire sofferenze e umiliazioni. Dobbiamo sempre schierarci. La neutralità favorisce l’oppressore, mai la vittima. Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato.” (Elie Wiesel)