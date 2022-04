LIFESAVING: LA PINGUINO AI CAMPIONATI ITALIANI DI MILANO CON 14 ATLETI

Sono ben quattordici gli atleti del gruppo Salvamento della società sportiva Pinguino Nuoto pronti a entrare nella piscina “Daniele Samuele” di Milano per disputare i Campionati Italiani primaverili Lifesaving di categoria.

Alla manifestazione federale che si svolgerà dal 20 al 25 aprile, parteciperanno oltre 1200 atleti da tutta Italia e la squadra Pinguino è tra le 88 società iscritte all’evento che oggi farà il suo ingresso in acqua con le categorie Esordienti e Ragazzi.

Gli esordienti A si cimenteranno nei 100 metri ostacoli e nella staffetta e i nati dal 2009 al 2007 della categoria Ragazzi, parteciperanno ai 200 metri ostacoli, alla staffetta e al trasporto manichino. Per il 2010, gareggeranno Gaia Sineri, Adele Cecchini, Aurora Gargano e Silvia Marconi; per il 2009, Ludovica Mione, Giuseppe Torrelli, Nicolò Olivieri e Alessia Marconi; per il 2008, Manila Cesareo, Giorgia Fabiani, Gabriele Evangelista, Federico Giffi e per il 2007, Stefano Farina e Federico Piccinini.

Ad accompagnare gli atleti a Milano, ci sono il direttore tecnico Nazzareno Di Matteo e gli allenatori Mario Paris e Daniele Galliani.