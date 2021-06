Lifestyle, cosa si intende con questo termine

Un concetto che racchiude al suo interno un mondo intero dato che si riferisce ad un insieme di comportamenti ed attitudini che vanno poi a dar vita allo stile di vita di una persona. da definizione quando si parla di lifestyle ci si riferisce al modo in cui un individuo decide di vivere. Più precisamente, “Un modo di vivere o stile di vita che riflette gli atteggiamenti e i valori di una persona o di un gruppo”.

Questo più dal punto di vista sociologico; perché poi, nel concreto, quando si parla di lifestyle si fa riferimento a tutte le scelte che un soggetto effettua nel corso della sua vita quotidiana: da quelle alimentari a quelle sportive per intenderci.

Lo ‘stile di vita’, un qualcosa di soggettivo

Un parametro estremamente soggettivo che va a racchiudere le abitudini, gli atteggiamenti, i gusti, gli standard morali, il livello economico e tanti altri elementi che rientrano nel concetto di lifestyle. Ecco allora che uno stile di vita rappresenta l’immagine che ciascuno ha di sè stesso, che va a sposarsi con la sua identità personale.

Uno stile di vita si esprime nel lavoro, nel comportamento, nel tempo libero e nei modelli sociali che si scelgono: è una combinazione di ciò che viene fatto in diversi ambiti ed oggi viene usato spesso con riferimento anche al mondo trendy. Il lifestyle è spesso identificato con quello che viene considerato come vivere nel modo giusto, seguendo magari input che arrivino da personaggi ritenuti autorevoli o da standard promossi a livello di marketing.

I modelli scelti e quelli imposti

Come riporta questo sito dedicato al mondo del lifestyle, oggi siamo bombardati da tantissimi modelli che vengono spesso imposti: la dieta vegan, uno stile di vita minimal, una attenzione spasmodica per tutto ciò che è green. Nell’era attuale, il marketing e la comunicazione possono creare “stili di vita” di qualsiasi genere: ed anzi spesso questo sembra essere l’obiettivo del marketing di un prodotto, collegandolo a qualcosa al di là dell’elemento tangibile stesso.

E non a caso quando si parla di Lifestyle ci si riferisce, in ambito ad esempio giornalistico, a tutto ciò che riguarda gli stili di vita portati avanti da personaggi famosi: il giornalismo che si occupa di lifestyle è solitamente definito come la copertura a livello di notizie di valori e pratiche che aiutano a creare e significare un’identità specifica all’interno del regno del consumo e della vita quotidiana.