L’INNOVAZIONE NELL’AGRIFOOD: CONVEGNO DELL’UNIVERSITÀ DI TERAMO AD AVEZZANO

Si terrà domani 6 ottobre, al Castello Orsini di Avezzano, a partire dalle ore 9.30, un convegno dal titolo L’innovazione nell’Agrifood: nuove frontiere di tutela e valorizzazione, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Teramo in collaborazione con il Comune di Avezzano.

I lavori saranno aperti da Emanuela Pistoia, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza; Emanuele Imprudente, assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo; Domenico Di Berardino, vicesindaco di Avezzano con delega al PNRR e ai rapporti con l’Unione Europea.

Seguiranno gli interventi di Cesare Galli, professore ordinario di Diritto commerciale all’Università di Parma che parlerà delle Opportunità di valorizzazione del territorio mediante i diritti IP tra innovazione e comunicazione, dai novel food al co-branding e alla tutela del Made in sui mercati internazionali e di Francesco Vessia, professore ordinario di Diritto commerciale all’Università “Aldo Moro” di Bari con una relazione dal titolo “Le contraffazioni” nel settore agroalimentare: dalle frodi alimentari all’Italian Sounding.

Il convegno si chiuderà con una tavola rotonda alla quale parteciperanno: Donato Di Marco, direttore della Confederazione Italiana Agricoltori dell’Aquila e di Teramo; Stefano Fabrizi, direttore di Confagricoltura L’Aquila; Domenico Roselli, direttore della Coldiretti L’Aquila; Francesco Di Girolamo, dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Arrigo Serpieri” di Avezzano; Lorenzo Savina, presidente della Cantina del Fucino; Domenico Di Berardino, vicesindaco di Avezzano.

«Con il Convegno − spiega Emanuela Pistoia − il Dipartimento di Giurisprudenza offre al dibattito con gli attori economici e politici del territorio marsicano alcuni dei temi sviluppati dai suoi docenti nell’Ecosistema Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità per l’economia diffusa nel Centro Italia, più brevemente detto “Vitality”, progetto finanziato nel quadro del PNRR. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Teramo è presente nel territorio della Marsica da diversi anni con il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. Di recente è stata istituita presso la sede di Avezzano anche un’articolazione del Corso di laurea in Intensificazione sostenibile delle produzioni ortofrutticole di qualità. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione del territorio marsicano la conoscenza elaborata nell’Università di Teramo affinché possa essere utilizzarla per la crescita e lo sviluppo. Si intende così avviare un dialogo bi-direzionale per sviluppare nel prossimo futuro sinergie proficue».