LIONS CLUB AVEZZANO. ACQUISTATO LO STRUMENTO PER LO SCREENING DELLA VISTA

Nella giornata di ieri il Lions Club Avezzano ha festeggiato la sua 56^ Charter alla presenza del Governatore del Distretto 108A Francesca Ramicone.

Durante la cerimonia, alla presenza delle autorità lionistiche, del Vicesindaco di Avezzano Dr. Domenico Di Berardino, dei Presidenti dei Club Lions Sulmona e L’Aquila, dei Presidenti dei Club Rotary e Panathlon di Avezzano e di numerosi soci, è stato consegnato al socio ed Officer Distrettuale per il Service “Sight for Kids” Dr. Antonio Ippoliti, il Refrattometro, strumento impiegato per la diagnosi precoce dei difetti visivi nei bambini in età prescolare.

Il Presidente Lucia Falcetelli ha precisato che l’obiettivo di acquistare lo strumento, che consentirà di svolgere campagne di screening ai bambini delle scuole materne marsicane durante tutto l’anno scolastico, è stato raggiunto grazie al contributo del Comune di Avezzano, e alla sensibilità mostrata per l’iniziativa dal Sindaco e dal Vicesindaco, al contributo dell’Istituto BCC di Avezzano, alla raccolta fondi realizzata con il I° Torneo di Burraco Solidale e al contributo dello stesso LC Avezzano.

L’Officer circoscrizionale Prof.ssa Giuseppina Di Domenico, si è già messa al lavoro contattando due scuole di Avezzano presso le quali saranno effettuate le visite preventive ai bambini nei prossimi giorni, prima della chiusura dell’anno scolastico.