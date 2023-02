LIONS CLUB AVEZZANO E LA SICUREZZA DEI RAGAZZI SU INTERNET

Questa mattina si è tenuto un interessante incontro per i ragazzi della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo Statale Mazzini-Fermi di Avezzano finalizzato ad aumentare la loro consapevolezza durante la navigazione su Internet, per sapere cosa fare ma, soprattutto, cosa non fare in Rete.

Il Service dal titolo “INTERconNETtiamoci…ma con la testa!” è stato fortemente voluto dalla Presidente del Lions Club Avezzano, Lucia Falcetelli e da tutto il Direttivo del Club “poiché– dice la Falcetelli –quello del corretto e sicuro uso dei social è oggi un argomento di grande attualità, che riguarda tutti i nostri ragazzi.

Per loro essere “nativi digitali” rappresenta certamente un enorme vantaggio nell’approccio alle nuove tecnologie, ma molto spesso essi non si rendono conto degli enormi rischi che possono correre durante le attività online, a causa della loro tenera età o, comunque, per la scarsa conoscenza delle regole nella giungla della Rete.”

Da qui la necessità di svolgere un’attività formativa nel campo della sicurezza informatica nei confronti delle nuove generazioni.

L’incontro si è tenuto grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.ssa Fabiana Iacovitti e dell’impegno della vicepreside Prof.ssa Roberta Rea le quali hanno, sin da subito, mostrato interesse nell’organizzazione dell’evento che ha affrontato argomenti di delicata attualità. L’incontro è stato curato dal Relatore Dott. Piero Zulli, specializzato in sicurezza informatica e socio Lions del Club di Ortona, che ha mostrato ai ragazzi, attraverso slides ed esempi concreti, le opportunità e le insidie che possono presentarsi ogni giorno, spiegando quali sono gli strumenti e i comportamenti da adottare per una navigazione in sicurezza.

I ragazzi hanno seguito con interesse, ponendo quesiti e mostrando un sincero entusiasmo per aspetti sia noti che sconosciuti.