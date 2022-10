LIONS CLUB DI AVEZZANO: UN SUCCESSO LO SCREENING NELLE SCUOLE MATERNE PER LA RICERCA DELLE PATOLOGIE AGLI OCCHI

In occasione del mese della vista, nell’ambito del progetto “Sight for kids”, il Lions Club di Avezzano ha dedicato 6 giorni alla prevenzione delle patologie della vista nei bambini delle scuole materne. L’iniziativa si è svolta nei giorni 4-5-11e 12 ottobre nelle scuole materne di Capistrello, Castellafiume, Roccavivi, Balsorano, Pero dei Santi, Civitella Roveto e Canistro.

Dei 130 bambini sottoposti a screening gratuito, 17 sono risultati con difetti visivi e 5 con rischio ambliopia.

Quest’ultima patologia, conosciuta anche come “occhio pigro” spesso non mostra segnali evidenti e per questo va diagnosticata tempestivamente, al fine di consentire ai piccoli pazienti una piena riabilitazione.

“La prevenzione delle patologie degli occhi è da sempre tra gli obiettivi principali del Lions Club International” dichiara il presidente Lucia Falcetelli “ ed il Lions Club di Avezzano ha in progetto l’acquisto di un proprio refrattometro affinchè questo service, a favore dei più piccoli, possa svolgersi in modo permanente durante tutto l’anno”. Il progetto è stato reso possibile grazie all’impegno dei soci Professoressa Giuseppina Di Domenico e del Dr. Antonio Ippoliti con la collaborazione dell’ortottista Maria Elena Fabiani.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici e alla collaborazione di genitori ed insegnanti.