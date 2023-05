Lions Club: Promozione del la Città di Teramo, tra bellezze e Virtù per una raccolta fondi

E’ stata un’iniziativa di grande partecipazione e coinvolgimento quella promossa da

i Lions della Zona A Circ. V con il presidente Giuseppina Lolli e che ha abbinato la promozione del territorio e delle tipicità di Teramo alla solidarietà, con la raccolta di fondi in favore della Lions Club

International Foundation Fondo Soccorsi per Calamità. .

L’iniziativa si è svolta a Teramo lo scorso 25 aprile aspettando il primo maggio e ha visto

l organizz azione de l Lions Club di Teramo , I s ola del Gr an Sasso Valle Siciliana, Giulianova, Roseto

degli Abruzzi Valle del Vomano, Atri Ter re del Cerrano , V al Vibrata e la partecipazione di numerosi

Lions C lub d’Abruzzo, Marche e Molise.

La giornata è iniziata con una visita guidata tra le bellezze e il patrimonio culturale della città di

Teramo e si è conclusa con un gusto so assaggio del piatto tipico del Capoluogo, le Virtù.

Le ricette delle Virtù sono di due soci Manola Di Pasquale del Lions Club Teramo , e Claudio

D’Archivio del Lions Club Isola del Gran Sasso Valle Siciliana con il prezioso contributo della

chef Gilda: ciascuno ha utilizzato le ricette ereditate in famiglia, mettendo in luce il valore delle

tradizioni locali. N el corso dell inizia tiva vi è stato l intervento del l antropologa Alessandra

Gasparroni su Le Virtù: tradizione e leggenda , i l magico nel piatto e al la socia Manola Di Pasquale

è stato conferito l’attestato di merito New Voices Award 2023 del D istrett o Lions 108 A con la

seguente motivazione: “Per il costante contributo e con instancabile dedizione a servizio del

prossimo e per gli straordinari risultati ottenuti”.

Un evento assolutamente da ripetere, come momento di solidarietà, condivisione e promozione del

nostro territorio.