Lions Handball Teramo scalda i motori,Ingaggiato l’argentino Martin ed il tecnico Labrecciosa

Nessun ripensamento sulla strada intrapresa l’anno scorso dalla società aprutina del presidente Franco Chionchio, si punterà tutto sui giovani di casa con l’aggiunta di 4 giocatori un po’ più esperti, Murri, Valeri, Barbuti, Santoni, tutto impreziosito da uno staff tecnico di grande valore, non ultimo l’ingaggio di Serafino Labrecciosa, unico allenatore abruzzese ad aver vinto uno scudetto al femminile con il Teramo nella stagione sportiva 2011-12. È stata inoltre tesserata l’ala argentina Pato Martin, reduce da Monteprandone che darà una mano al giovane gruppo, grazie alla sua esperienza più “professionale”. Il Lions Teramo annovera tra i propri quadri tecnici delle autentiche star della pallamano, Settimio Massotti, “giocatore del secolo” ed ex c.t. della nazionale italiana, Franco Di Giacinto, ex storico pivot e Swietlana Czernecka, la prof per tutti, chiamata a fare un grande lavoro nelle scuole. Prosegue, nel frattempo, la preparazione della squadra maggiore che sarà impegnata domenica prossima in un torneo a quattro, la società di casa del Monteprandone di mister Vultaggio, il Campus Italia di Trillini ed il Pescara di D’Arcangelo.

Enio Remigio

Comunicazione Lions Handball Teramo