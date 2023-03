L’Isweb Avezzano Rugby cade in casa con il Prato. Troiani: spirito ritrovato, possiamo dire la nostra in campionato

Avezzano. L’Isweb Avezzano Rugby cade in casa contro i Cavalieri Union di Prato. Una sconfitta che arriva al termine di una partita a due facce, con gli abruzzesi che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 10-5, e i toscani che, invece, nella seconda frazione di gioco hanno cambiato marcia marcando tre mete e resistendo agli assalti dei gialloneri fino alla fine degli ottanta minuti. Buona la prova corale della squadra allenata dall’head coach Vincenzo Troiani che ha lottato su ogni pallone per tutta la gara, dimostrando carattere, determinazione e intensità. Il risultato finale è stato di 17-26 a favore degli ospiti.

“Con questo spirito possiamo fare grandi cose in campionato. Abbiamo dimostrato di giocare ad armi pari con una squadra che milita in serie A da molto più tempo di noi e che, col passare dei minuti, ha fatto pesare la maggiore fisicità dei suoi giocatori. Siamo stati bravi”, ha commentato il coach Vincenzo Troiani alla fine del match.

Soddisfatto della prestazione anche il presidente dell’Isweb Avezzano Rugby, Alessandro Seritti, che ha dichiarato: “complimenti ai ragazzi per aver affrontato a viso aperto una signora squadra come il Prato. Un ottimo test che ha confermato la qualità del nostro gioco anche in vista dei prossimi impegni. Ringrazio il pubblico accorso numeroso a sostenere il quindici giallonero”.

Tabellino

Avezzano (AQ), stadio “A.Trombetta” – domenica 12 marzo

Isweb Avezzano Rugby vs Cavalieri Union Prato – 17-26 (10-5)

Marcatori: p.t. 3′ cp. Du Toit (3-0), 10′ m. Marioni (3-5), 20′ meta tecnica (10-5). St. 12′ m. Marzucchi tr. Puglia (10-12), 22′ m. Casini tr. Puglia (10-19), 30′ meta Righini tr. Puglia (10-26), 38′ m. Martini tr. Puglia (17-26)

Isweb Avezzano Rugby: Natalia, Lanciotti R., Capone, Schanton, Della Cagna, Di Toit, Ficcadenti, Costantini, Ponzi, Coró, Giangregorio, Martini, Laguzzi, Mammone, Di Roberto. A disposizione: Mocerino, Napoleone, Lanciotti S., Trombetta, Babbo, Ippoliti, Rosa, Tinarelli. All. Troiani

Cavalieri Union Prato: Castellana, Fattori Vanni, Marioni, Marzucchi, Bartali, Puglia, Renzoni, Reali, Righini, Zucconi, Ciampolini, Nifo, Battisti, Giovanchelli, Sansone. A disposizione: Di Leo, Rudalli, Casini, Mardegan, Conigli, Carafa, Cardinale, Fattori Vieri. All. Chiesa

Arbitro: Taggi

Cartellini:

Calciatori: Du Toit (Isweb Avezzano Rugby) 1/2, Natalia (Isweb Avezzano Rugby) 1/2, Puglia (Cavalieri Union Prato) 3/4.

Note: giornata primaverile, soleggiata e prato in ottime condizioni

Punti conquistati in classifica: Isweb Avezzano Rugby 0 – Cavalieri Union Prato 5

Foto: Chiara Terrenzio/Federico Renier