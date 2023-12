L’ISWEB AVEZZANO RUGBY CHIUDE L’ANNO CON UNA VITTORIA, ROTILIO: PUNTI IMPORTANTI PER LA CLASSIFICA E IL MORALE

“La gara è iniziata con tanta frenesia e qualche errore di troppo ha tenuto a galla gli avversari nonostante noi fossimo superiori in diverse fasi del gioco”, commenta il coach della Isweb Avezzano Rugby, Pierpaolo Rotilio, all’esito della gara casalinga dei gialloneri contro la formazione romana del Villa Pamphili. “La difesa aerea non ha funzionato ma appena abbiamo trovato le misure la partita ha preso il verso giusto – ha sottolineato Rotilio – sono cinque punti importanti per la classifica e per il morale”.

Senza dubbio una vittoria utile per il morale dei marsicani che hanno iniziato la gara segnando due mete con i trequarti ma poi si sono fatti recuperare dai capitolini che hanno chiuso il primo parziale in vantaggio quindici a dieci.

Gli errori commessi sono stati causati dalla troppa frenesia dovuta alla grande voglia di uscire da un periodo non semplice per il gruppo ma nonostante tutto – ha detto Roberto Quartaroli, allenatore dei trequarti – i ragazzi hanno avuto la capacità e la voglia di portare a casa la partita”. Nella ripresa, infatti, i gialloneri sono riusciti a recuperare lo svantaggio aiutati dalla supremazia in mischia e alla fine sono hanno conquistato i cinque punti in palio nonostante il gioco dei romani che con un ultimo assalto hanno segnato una meta allo scadere guadagnando il punto di bonus difensivo. “Una vittoria fondamentale – ha concluso l’allenatore dei trequarti Roberto Quartaroli – che arriva in un periodo non semplice per il gruppo ma importantissima per ritrovare il morale giusto.

È dello stesso parere il trequarti Dario Pallotta: “Era importante vincere l’ultima partita dell’anno e prendere cinque punti – ha detto il trequarti – ultimamente non stiamo giocando al meglio delle nostre possibilità e noi giocatori ne siamo consapevoli. Questi – ha specificato Pallotta – sono momenti fisiologici per un gruppo che è da appena due anni che si misura come collettivo sui campi di serie A. Se oggi lottiamo ancora per migliorare i nostri risultati – ha concluso – è frutto di tutto l’ottimo lavoro svolto nelle ultime stagioni da tutto il movimento; staff tecnico e società ci hanno permesso, e continuano a farlo, di essere una squadra di livello che ha nella mischia un punto di forza per la conquista del pallone e nei trequarti un’ottima capacità di capitalizzare gli sforzi degli avanti portandoci non a caso ad essere la terza formazione migliore come punti segnati”

Ora i gialloneri si godranno le festività iniziando da questa sera con la classica cena Natalizia alla pizzeria Osteria Futuro, tra gli sponsor del club. Il prossimo appuntamento è fissato il 14 gennaio prossimo fuori casa a Livorno.

Tabellino

Avezzano (AQ), Stadio “A.Trombetta” – domenica 17 dicembre

Isweb Avezzano Rugby v Villa Pamphili Rugby Roma 24-10 (15-10)

Marcatori: P.t. 16′ m. Nxele (5-0), 19′ m. Capone (10-0), 28′ cp Piergentili (10-3), 31′ m. Grasso non trasformata (10-8); 39′ m. De Filippis tr. Piergentili (10-15) S.t. 65′ m. Capone tr. Natalia (17-15), 70′ m. Di Matteo trasforma Natalia (24-15), 80′ m. Grasso (24-20)Isweb Avezzano Rugby: Natalia, Pallotta, Nxele, Di Matteo, Capone, Du Toi, Cuesta, Ponzi, Rettagliata, Mammone, Basha, Giangregorio, Carones, Pais, Di Roberto. A disposizione: Leonardi, Ciccarelli, Trozzola, Rosa, Potocar, Speranza, Nicita, Della Cagna. All. Troiani



Villa Pamphili Rugby Roma: Grasso, Daddi, Teodori, Ricci, Evangelisti, Piergentili, Rocco, Lavalle, Ceccotti, Strampelli, Borraccino, Cordella, Mirabella, Zhorzholiani, De Filippis. A disposizione: Bassetto, Almonti, Del Monaco, Broccio, De Simone, Bartolini, Fuina, Selvi. All. Zangrilli





Arbitro: Taggi

Cartellini: 71′ cartellino giallo a Daddi, 77′ cartellino giallo a Bassetto, 80′ cartellino giallo a Rosa

Calciatori: Natalia (2/4), Piergentili (2/4)

Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni

Punti conquistati in classifica: Isweb Avezzano Rugby 5, Villa Pamphili Rugby Roma 1