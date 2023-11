L’ISWEB AVEZZANO RUGBY IN TRASFERTA SUL CAMPO DELLA CAPITOLINA. BASHA: SIAMO AMBIZIOSI E CONSAPEVOLI DEI NOSTRI MEZZI

Trasferta romana per l’Isweb Avezzano Rugby che questa domenica, 19 novembre, andrà a giocare in casa dell’Unione Rugby Capitolina.

Un match insidioso, così descritto dall’head coach giallonero Vincenzo Troiani: “Ci aspetta una partita molto difficile. Nonostante abbiano perso il derby con la Lazio rimangono la seconda forza di questo girone, pertanto sarà nostro compito preparare al meglio l’incontro per poter essere competitivi sul loro campo. La gara contro Firenze non ha fatto registrare infortuni e questo ci permetterà di avere maggiore continuità. Se riuscissimo a recuperare Jesse Du Toit dall’infortunio alla mano, il forte atleta sudafricano potrà tornare nel ruolo di estremo in modo da avere maggiore potenza nel gioco al piede”.

“Siamo consapevoli dei nostri valori e dobbiamo rimanere sereni e tranquilli per focalizzarci appieno sul nostro piano di gioco – spiega la terza linea Dario Basha – conosciamo il nostro potenziale e i nostri limiti sui cui lavoriamo ogni settimana per migliorarci. Siamo una buona squadra e possiamo crescere ancora molto. Abbiamo ambizione e fame di risultati, non dobbiamo accontentarci mai”

Questa domenica l’under 18 sarà impegnata allo stadio “A. Trombetta” di Avezzano contro il Frascati Rugby (ore 15 fischio d’inizio del match), mentre l’under 16 andrà in trasferta a Roma per giocare contro la Primavera Rugby (ore 11). Trasferte anche per under 8, 10 e 12 che si ritroveranno a Pescara per il raggruppamento regionale.