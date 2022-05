L’ISWEB AVEZZANO RUGBY NON SI FERMA PIÙ E PORTA A CASA LA DECIMA VITTORIA CONSECUTIVA

Periodo di forma smagliante per i gialloneri allenati dall’head coach Pierpaolo Rotilio che col punteggio di 43-5 sconfiggono il Benevento Rugby e ottengono la decima vittoria consecutiva. Sette le mete segnate dal quindici marsicano, frutto delle marcature di Nicola Rettagliata, Mattia Tinarelli (x2), Vittorio Della Cagna (x2), Roberto Lanciotti e Davide Bernardi.

Questa l’analisi di Roberto Quartaroli, allenatore dei trequarti dell’ISWEB Avezzano Rugby, molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. “Siamo stati bravi a mantenere la concentrazione per la maggior parte della partita, abbiamo creato diverse opportunità e qualcuna l’abbiamo finalizzata con grande qualità. In alcune situazioni potevamo fare meglio, ma non abbiamo finalizzato come avremmo dovuto a causa di errori tecnici o troppa frenesia nel voler segnare subito invece di forzare meno il gioco e passare per una fase in più”.

“In difesa sicuramente c’è qualcosa da rivedere – continua Quartaroli – ma nel complesso è stata sicuramente una prestazione positiva. Non ci dimentichiamo che siamo sempre in un percorso di crescita, ed è proprio questa la cosa che mi interessa maggiormente. La partita è un test che dimostra su cosa si stia lavorando bene e su cosa no. Fino ad ora i ragazzi stanno rispondendo veramente alla grande”.

“Sapevamo di trovare un avversario molto preparato sul piano fisico. Ci eravamo preparati già nelle scorse settimane a contrastare I loro punti forti come il drive da touche e pick and go. Abbiamo lavorato molto sulla difesa e credo che il lavoro si sia visto in campo. L’importante era vincere e prendere i cinque punti e così è stato”, ha detto invece il pilone Lorenzo Napoleone.