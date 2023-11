L’ISWEB AVEZZANO RUGBY OSPITA IL FIRENZE. NATALIA: CONTIAMO SUL SOSTEGNO DEL NOSTRO PUBBLICO

Dopo una settimana di pausa per la sosta prevista dal calendario, riprende il campionato dell’Isweb Avezzano Rugby che questa domenica, 12 novembre, ospiterà l’Unione Rugby Firenze. Una partita che dovrà essere affrontata con il massimo dell’attenzione per provare a ottenere una vittoria convincente e restare in scia della parte alta della classifica.

Come spiega l’head coach giallonero, Vincenzo Troiani, “una settimana di stop che ha consentito di recuperare da alcuni acciacchi. I ragazzi sono tornati ad allenarsi con la solita intensità ed entusiasmo dovuto anche all’arrivo di Lunathi. Firenze è una buona squadra che prova a muovere il pallone, sarà sicuramente una partita giocata da entrambe le squadre che rappresenta un buon motivo per venire ad assistere alla gara”,

“Sarà una partita difficile contro una squadra giovane e nuova in questo campionato ma che ha già raccolto le sue vittorie e giocato partite alla pari con formazioni che da anni militano in questa categoria – spiega il mediano d’apertura Giovanni Natalia – Sappiamo di dover essere attenti ad ogni dettaglio se, alla fine degli ottanta minuti, vorremo portare a casa il risultato. È una gara per noi fondamentale per restare attaccati alla parte alta della classifica. Speriamo di poter contare su tutto il sostegno del nostro pubblico”.

Il fischio d’inizio del match tra Isweb Avezzano Rugby e Unione Rugby Firenze è previsto alle 14.30 allo stadio “A. Trombetta” di Avezzano

Domani, sabato 11 novembre, a partire dalle 15.30 allo stadio “A. Trombetta”, si terrà il memorial “Insieme per Checco“, torneo under 14 in ricordo di Francesco Ulanio, ex giocatore dell’Avezzano Rugby e medico di Celano, venuto a mancare due anni fa. Parteciperanno le squadre dell’Isweb Avezzano Rugby, del Frascati Rugby Club 2015, dell’Unione Appia Arnold Rugby e dell’Amatori Rugby Napoli.