L’Isweb Avezzano Rugby passa a Pesaro e dedica la vittoria al campione Ennio Ponzi

Avezzano. L’Isweb Avezzano Rugby porta a casa la sua undicesima vittoria stagionale su diciassette partite giocate e dimostra, ancora una volta, di essere tra le squadri più forti del campionato e di meritare la parte alta della classifica, zona nella quale stanzia dall’inizio del torneo.



Sul campo “Toti Patrignani” di Pesaro i gialloneri dell’head coach Vincenzo Troiani hanno avuto la meglio sui padroni di casa col punteggio di 16-17. Una partita tirata fino all’ultimo minuto che ha visto gli abruzzesi rimontare l’iniziale parziale di 6-0 dei marchigiani che hanno approfittato di due calci di punizione per portarsi avanti nel punteggio.

Il tempo, però, di prendere le misure agli avversari, che l’inerzia del match è stata ribaltata. Gli abruzzesi hanno iniziato a macinare gioco, muovendo la palla al piede, tra i trequarti e ancorandosi alla touche e al drive, arma vincente dell’Isweb Avezzano Rugby che ha fatto male a tutte le squadre incontrate quest’anno.



Le mete, trasformate da Ignacio Ficcadenti, sono state segnate da Nicola Rettagliata (al rientro dopo l’infortunio) e Alessio Ponzi. Per quest’ultimo l’ovale schiacciato in meta ha un sapore particolare, con una dedica speciale al padre Ennio, mediano d’apertura campione negli anni Ottanta con la maglia dell’Aquila Rugby e della nazionale italiana, venuto a mancare di recente. A tutt’oggi resta tra i primi dieci marcatori azzurri di tutti i tempi.

“Quest’ultima giornata ha dimostrato che vincere fuori casa non è facile per nessuno”, commenta l’head coach dell’Isweb Avezzano Rugby, Vincenzo Troiani. “Abbiamo ottenuto un successo su un campo molto difficile. Questo risultato ci consente di consolidare la testa della classifica. I ragazzi si sono battuti con grande carattere e determinazione e il rammarico sta nel fatto sul 17 a 6 abbiamo pensato di poter gestire il risultato. Un plauso a tutti ed in particolare ad Alessio Ponzi, autore di una delle sue migliori partite in questa stagione”.

“È stata esattamente la partita che ci aspettavamo, avevamo di fronte una squadra memore di non aver segnato nemmeno un punto ad Avezzano e pronta a prendersi la propria rivincita; siamo stati bravi a contenere le loro fasi statiche ed a sopraffarli nella dinamica della touche. Il resto è venuto in automatico grazie a un’ottima disponibilità al gioco dimostrata da tutti. E poi c’è la solita grinta che distingue ogni nostro incontro, casalingo o esterno che sia! La squadra è compatta, e sempre più ambiziosa”, afferma soddisfatto la seconda linea Piergiorgio Giangregorio.

Da segnalarsi il man of the match dato a Giovanni Natalia, mediano d’apertura degli abruzzesi. Dopo la pausa per le festività di Pasqua si tornerà in campo per gli ultimi tre match del campionato, due casalinghi (contro Amatori Napoli e Villa Pamphili) e uno fuori casa (contro la capolista Lazio Rugby).

