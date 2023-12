L’ISWEB AVEZZANO RUGBY PERDE IN CASA DEL CIVITAVECCHIA. SERITTI: AUSPICO UN’IMMEDIATA REAZIONE

L’Isweb Avezzano Rugby esce sconfitta dalla trasferta a Civitavecchia. I padroni di casa, in vantaggio per tutti e ottanta i minuti, hanno portato a casa la vittoria con il punteggio di 33-26. Per i gialloneri solo due punti conquistati, frutti del bonus difensivo e dalle quattro mete segnate (due a testa per Capone e Nxele).

“Una partita complicata, siamo stati ancora penalizzati dall’aspetto della disciplina. Viviamo un momento difficile su cui stiamo lavorando duramente, sappiamo che il campionato è ancora lungo e conosciamo le nostre potenzialità venute fuori nel secondo tempo. Prendiamo ciò che c’è di buono e testa alla prossima”, commenta il trequarti ala Riccardo Capone.

Il presidente dell’Isweb Avezzano Rugby, Alessandro Seritti, non nasconde l’amarezza per la sconfitta: “Attraversiamo un periodo negativo venendo da due sconfitte e un pareggio. Sono convinto che bisogna recuperare un po’ di tranquillità che in questo momento è latente e già da domenica prossima auspico una reazione di orgoglio e attaccamento alla maglia da parte di tutti i giocatori”.