L’ISWEB AVEZZANO RUGBY SI PRESENTA ALLA CITTÀ E SVELA LA NUOVA MAGLIA

L’ISWEB Avezzano Rugby si presenta alla città in vista dell’imminente campionato di serie B 2021/2022 che partirà domenica 17 ottobre con il derby a Paganica. Sabato 9 ottobre, a partire dalle 11.15 all’interno della sala consigliare “Franco De Nicola” del comune di Avezzano, alla presenza dei consiglieri Nello Simonelli e Mario Babbo, si terrà la conferenza stampa per svelare il nuovo assetto societario e la rinnovata rosa che scenderà in campo quest’anno.

“Siamo ormai al nastro di partenza di questa stagione sportiva che spero possa essere ricca di soddisfazione per i nostri colori – ha dichiarato il presidente Alessandro Seritti – abbiamo lavorato senza sosta per mettere in condizione gli atleti di tutte le categorie di tornare in campo e provo emozione al solo pensiero di vederli nuovamente divertirsi dopo una sosta così lunga; grazie alla buona organizzazione societaria – ha proseguito Seritti – siamo in grado di schierare tutte le categorie previste dalla Federazione, dall’under 5 alla Old; per quanto riguarda il campionato di serie B sarà lungo e ricco di incognite – ha concluso il presidente giallonero – e penso che solo prima della sosta natalizia si potranno capire i reali valori di ogni squadra essendo sicuro che i ragazzi daranno il massimo in ogni incontro, il verdetto finale lo darà il campo”.

Saranno presenti anche il presidente dell’ISWEB Alessandro Seritti, l’head coach della prima squadra, Pierpaolo Rotilio con il coallenatore Luca Di Giulio, anche coach dell’Under 19, il preparatore atletico Domenico Ciaccia e Alessandro Bianchi, titolare dell’ISWEB e main sponsor della squadra. È prevista la partecipazione di Giorgio Morelli, Vice Presidente Vicario della Federazione Italiana Rugby e di Marco Molina, Presidente del Comitato Regionale Abruzzo. L’occasione sarà utile per svelare la nuova maglia dei gialloneri, rinnovata nel design e negli sponsor che supporteranno per tutto l’anno la società avezzanese.