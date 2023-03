L’Isweb Avezzano Rugby torna alla vittoria dopo due sconfitte: battuto in trasferta il Perugia per 16-20

Avezzano. L’Isweb Avezzano Rugby vince a Perugia con il punteggio di 16-20 e prosegue il suo percorso nel campionato di serie A 2022/2023. Una partita difficile, con continui ribaltamenti nel punteggio che hanno lasciato in bilico il match fino all’ultima azione prima del fischio finale. I ragazzi dell’head coach Vincenzo Troiani tornano alla vittoria dopo le ultime due sconfitte contro Capitolina e Livorno prima del doppio appuntamento casalingo contro Prato e Primavera.

“Una partita molto complicata, giocata senza pallone a subire il gioco dell’avversario. Non abbiamo avuto la lucidità per adeguarci ai parametri dell’arbitro che ci ha fischiato troppi falli in difesa e ci è mancata la maturità nella gestione della touche in attacco dove abbiamo continuato a sbagliare senza trovare le soluzioni”, ha commentato a fine partita il coach Pierpaolo Rotilio.

“Di questa partita salvo la voglia di portarla a casa e di lottare fino alla fine ma, soprattutto, il grande cinismo che ci ha permesso di raccogliere punti in ognuna delle pochissime occasioni in cui siamo entrati nella zona di attacco – ha proseguito Rotilio. Ci hanno salvato questa capacità di capitalizzare le poche situazioni a nostro vantaggio e i pochi palloni di qualità giocati. Ci aspetta un mese di grande intensità, siamo tutti chiamati a un cambio di marcia per entrare nella parte più difficile del campionato”. Tra le note positive vi è il ritorno in campo con meta del trequarti centro Vittorio Della Cagna, reduce da un lungo infortunio rimediato lo scorso campionato. Per il giovane giocatore, proveniente dal settore giovanile dell’Isweb Avezzano Rugby, la soddisfazione di mettere a referto i suoi primi punti in serie A. “È bello tornare a giocare e segnare dopo un lungo infortunio; sono felice per la squadra perché oggi nonostante le varie difficoltà siamo riusciti a vincere una partita non semplice. Dovevamo reagire dopo la sconfitta di Livorno e ce l’abbiamo fatta”, ha detto Della Cagna dopo gli ottanta minuti