L’ISWEB Avezzano Rugby vince e convince: esordio in prima squadra per 4 giocatori dell’Under 19

Avezzano. “Tornare a giocare una partita sul campo da rugby di Avezzano davanti ad oltre 150 tifosi è stata un’emozione fantastica, segno di quanto questo sport sia sentito e seguito dalla collettività”. Lo dichiara l’head coach dell’ISWEB Avezzano Rugby, Pierpaolo Rotilio, dopo la vittoria dei gialloneri sui rivali dell’Arnold Rugby, seconda amichevole di questo precampionato.

“Sul piano del gioco abbiamo disputato una buona prestazione, mentre sul piano dell’intensità abbiamo davanti ancora tre settimane per affinare tutte le nostre potenzialità. I miei complimenti vanno ai ragazzi che hanno esordito che hanno dimostrato di essere all’altezza delle aspettative, dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto da tutto lo staff del settore giovanile vero punto di forza del movimento avezzanese”, spiega Rotilio.

Da segnalare, infatti, l’esordio in prima squadra di ben quattro ragazzi proveniente dall’Under 19, tutti classe 2003. Sono Vittorio Della Cagna, Giuseppe Grossi, Nicholas Nanni e Ti Wa Petrini. “A fine partita era davvero enorme la soddisfazione dei ragazzi della Under 19 per l’esordio in prima squadra. Grande gioia per le famiglie dei ragazzi, per la società che ha visto crescerli sin da bambini e per tutti i tecnici che hanno seguito il loro percorso di crescita umano e tecnico”, ha detto Luca Di Giulio, coach dell’Under 19.