 L’ISWEB AVEZZANO RUGBY VINCE IN CASA CONTRO LA PRIMAVERA CON IL PUNTEGGIO 40 A 14

Seconda vittoria in campionato per l’Isweb Avezzano Rugby che con il punteggio di 40 a 14 vince la gara casalinga contro la Primavera Roma, la prima dell’anno tra le mura amiche dello stadio “A.Trombetta”. Sei, in totale, le mete segnate dai gialloneri che hanno chiuso il primo tempo con il punteggio di 35 – 0, mettendo al sicuro la partita e conquistando inoltre il punto di bonus.

“Un ottimo primo tempo dei ragazzi che hanno espresso un bel gioco – ha dichiarato il presidente Alessandro Seritti – da rivedere, invece, l’atteggiamento nel secondo tempo dove ci siamo accontentati. Un ringraziamento al pubblico – ha concluso Seritti – che aspettiamo numeroso il 29 ottobre per il derby con il Paganica”.

“Sono felice per la vittoria anche se in qualche circostanza abbiamo perso la concentrazione soprattutto nel secondo tempo – ha detto a fine gara il pilone Dago Pais – sappiamo che dobbiamo lavorare di più partendo dal prossimo allenamento per correggere i nostri errori in vista della prossima partita fuori casa contro la Lazio”.

L’Isweb Avezzano Rugby domenica prossima affronterà la Lazio fuori casa, squadra finalista dello scorso anno. Sconfitta per l’under 18 giallonera a Frascati con il punteggio di 15 a 7.

TABELLINO

Avezzano (AQ) stadio “A.Trombetta” – domenica 15 ottobre 2023

Isweb Avezzano Rugby v Primavera Rugby Roma 40-14 (35-0)

Marcatori: p.t. 5′ m. Lanciotti R. tr. Natalia (7-0); 9′ m. Basha tr. Natalia (14-0); 16′ m. Basha tr. Natalia (21-0); 37′ m Rettagliata tr. Natalia (28-0); 40′ m. Rettagliata tr. Natalia (35-0) s.t. 45′ m. Triolo tr. Marocchi (35-7); 69′ m. Zorzi tr. Marocchi (35-14); 80′ m. Di Matteo (40-14).

Isweb Avezzano Rugby

Du Toit, Lanciotti R., Capone, Della Cagna, Di matteo, Natalia, Speranza, Rettagliata, Basha, Ponzi, Potocar, Giangregorio, Mocerino, Mammone, Pais. A disposizione: Leonardi, Lanciotti S., Martini, Costantini, Cuesta, Nicita, Rosa. All. Troiani

Primavera Rugby Roma

Valesini, Pastena, Marocchi, D’Ottavio, Di Ciacomo, Morris, Triolo, Roscioli, Maraschina, Callori, Di Vignale, Custureri, Palombi, Belcastro, Giunta, Di Resta. A disposizione:

Venturoli, Mogliani, Pierini, Cesaretti, Gasperini Zacco, Negroni, Zorzi, Palombi. All. Alverà

Arb. Baldazza

Cartellini: 70′ cartellino giallo Pais (Isweb Avezzano Rugby); 70′ cartellino giallo Mogliani (Primavera Rugby Roma)

Calciatori: Natalia (Isweb Avezzano Rugby) 5/5; Marocchi (Primavera Rugby Roma) 2/2.

Note: Giornata calda, circa 300 spettatori sugli spalti

Punti conquistati in classifica: Isweb Avezzano Rugby 5; Primavera Rugby Roma 0