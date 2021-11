L’ISWEB Avezzano Rugby vince per 8-43 contro la Partenope Napoli. Esordio per 7 giocatori dell’Under 20

Avezzano. Prima vittoria in campionato per l’ISWEB Avezzano Rugby che sul campo della Partenope Napoli si è imposta col punteggio di 8-43. Risultato importante per i marsicani che hanno ottenuto i primi 5 punti dell’anno. Da registrare l’esordio in prima squadra di ben sette giocatori provenienti dall’Under 19.

Hanno debuttato Ti Wa Petrini, Gianfranco Pisegna, Nicola Felli, Luca leonardi, Tommaso Nicchi, Lopez Cristobal e Vittorio Della Cagna, anche autore di due mete. Ognuno di loro è stato autore di una prestazione convincente per impegno e qualità espressa sul campo da gioco, testimonianza dell’ottimo lavoro svolto in questi anni dal coach Luca Di Giulio.

Esordio in giallonero anche per Roberto Quartaroli, 5 caps in nazionale e una lunga carriera tra Aironi, Zebre e Fiamme Oro, da quest’anno anche allenatore dei tre quarti dell’ISWEB Avezzano Rugby.

Così l’head coach dell’ISWEB Avezzano Rugby, Pierpaolo Rotilio: “È stata una settimana molto dura abbiamo, dovuto fare i conti con tanti infortuni e abbiamo dovuto chiarire tante situazioni di gioco che non funzionavano. La vittoria di oggi è il giusto riscatto che dimostra che la squadra ha ampi margini di crescita”.

“Basta riflettere sul fatto che siamo scesi in campo con otto quindicesimi della squadra del settore giovanile che non hanno demeritato, anzi, hanno ampiamente soddisfatto le aspettative. Ci godiamo questa vittoria e da domani siamo pronti per preparare l’incontrò casalingo di domenica prossima contro il Catania”, ha concluso Rotilio

“Sono contento di aver potuto aiutare la squadra, non potevo immaginare esordio migliore”, ha detto a fine partita Vittorio Della Cagna. “Era importante portare a casa una vittoria con bonus e ci siamo riusciti. Siamo un bel gruppo, dobbiamo crescere ancora tanto ma la strada è quella giusta”.