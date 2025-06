“Lithium 24”, tra musica, psiche e paranoia: il nuovo romanzo di Fabio Iuliano in anteprima ad Aielli

Domenica 8 giugno 2025

PostAielli – Piazza Regina Margherita, 10 – Aielli (AQ)

Ore 17:30

Aprile 2002 – L’Occidente ha appena archiviato le ansie del Millennium Bug, ma l’attentato alle Twin Towers ha già lasciato una cicatrice profonda, capace di condizionare pensieri, reazioni e comportamenti in modo mai visto prima. In questo contesto inquieto, prende forma il viaggio visionario di Simone, blogger e musicista alternative rock di 23 anni e mezzo, protagonista di “Lithium 24” (All Around, 2025), il nuovo romanzo di Fabio Iuliano.

La storia, ambientata in una Parigi cupa e misteriosa, si dipana lungo le ultime 24 ore del protagonista prima del trattamento sanitario obbligatorio: una corsa a ritroso tra vicoli urbani e labirinti mentali, paranoie, ossessioni e frammenti di memoria. Tutto sembra filtrato dagli obiettivi di telecamere immaginarie che Simone percepisce puntate addosso. Una spirale che mescola paura e desiderio, in una città che nel 2002 riflette ancora lo smarrimento post-11 settembre.

📖La presentazione del libro si terrà domenica 8 giugno (17.30) al b&b PostAielli, in piazza Regina Margherita 10, nell’ambito della rassegna “I racconti della Posta” che la struttura ha ideato per raccontare la nostra identità, discutere di temi sociali del nostro tempo e guardare al nostro futuro. Con l’autore dialogherà Sara Paneccasio (giornalista di The Walk of Fame), in un pomeriggio che alternerà parole, musica e video per offrire un’esperienza immersiva. Sarà presente anche la dottoressa Anna Notarantonio, counselor e mediatrice familiare, che aiuterà il pubblico a esplorare la psiche del protagonista e le sue connessioni con la realtà di tutti i giorni. Le letture saranno a cura di Emanuela Ponari e Pierluigi Nolletti. L’evento sarà aperto dai saluti del Sindaco di Aielli Enzo Di Natale e del proprietario di postAielli Luca Di Cosimo.

Con una narrazione rapida e frammentata, che richiama il ritmo frenetico di una composizione rock, Iuliano accompagna il lettore in un itinerario interiore fatto di dubbi, flashback e citazioni musicali. Ogni capitolo è scandito da canzoni, motivi canticchiati, atmosfere sonore: un fil rouge che culmina in un QR code per ascoltare “Paris Lithium”, la playlist realizzata dall’autore per accompagnare la lettura.

Lo psichiatra e professore emerito dell’Università dell’Aquila Massimo Casacchia, ha così commentato il libro:

“Questo romanzo affronta temi come ossessioni, interpretazioni distorte della realtà, paranoie e disturbi mentali, mostrandoli dal punto di vista di chi li vive. Il protagonista parla in prima persona, e questa è una prospettiva particolarmente interessante”.