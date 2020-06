LO SAPEVI? 10 CURIOSITÀ SUL PENE CHE POCHI CONOSCONO

L’organo sessuale maschile,o per meglio dire, il pene, da sempre ha fatto parlare di sè. Per secoli, e forse tutt’ora, ha rappresentato un tabù, qualcosa di cui parlare solo tra “maschietti” o al limite con i medici, in realtà, però, pochi conoscono la sua vera natura. E voi, sapete tutto quello che c’è da sapere? Difficile rispondere si. Tra le varie cose da sapere, abbiamo scelto 10 curiosità poco conosciute alla maggior parte delle persone.

1- La prima erezione, quando avviene?

Tutti pensano che la prima erezione sia legata alla pubertà, quel periodo di transizione in cui il corpo cresce e cambia, diventando adulto. Non è esattamente così, durante le scansioni ultrasoniche dell’ecografie, è capitato di vedere situazioni “sull’attenti”, nei feti, durante la fase REM del sonno, come capita anche negli adulti.

2- Quanto è lungo il pene? In realtà è il doppio di quello che vedi.

La lunghezza è uno degli argomenti che più appassiona gli uomini, e come capita spesso, le informazioni giuste sono appannaggio di pochi. Il pene per metà è interno al corpo e per metà esterno. A seconda dell’area geografica di provenienza, variano le percentuali di parte interna e parte esterna, ad esempio, in Africa è maggiore la percentuale esterna e in Asia è maggiore quella interna.

3- Il falso mito della scarpa

L'”argomento pene” negli anni è stato oggetto di storie e credenze di tutti i tipi. Una di queste era incentrata sul fatto che più lungo fosse il piede e più lungo sarebbe stato il “giocattolino”, ma, uno studio pubblicato sulla rivista medica BJU International nel 1993, ha smentito ogni correlazione. Quindi, chi porta il numero 39 di scarpe, può stare tranquillo.

4- Chi si sveglia prima?

Questo aspetto è noto a tanti, forse a tutti, forse! La mattina quando ci svegliamo, c’è qualcuno che si è svegliato prima di noi, e il famoso “alza bandiera” ne è la prova. Addirittura durante la notte capita pure che si dia da fare, i famosi sogni erotici confermano.

5- L’ultima erezione?

Come abbiamo già visto, la prima erezione avviene ancor prima di nascere, e l’ultima? Strano ma vero, ma l’ultimo “grido di battaglia” avviene proprio in seguito all’ultimo respiro e il modo in cui si muore influisce su questo strano fenomeno.

6- Il pene si può spezzare?

Il fallo, altro nome del pene, non ha parti ossee, è formato dai corpi cavernosi che in seguito ad un urto particolarmente forte o durante un rapporto sessuale un po’ troppo “stravagante”, possono rompersi e causare un emorragia. Queste rotture possono portare a curve innaturali e non più sanabili.

7- L’orgasmo sfugge al cervello

Perché nel momento dell’eiaculazione e conseguente orgasmo si ha poco controllo? Perché il cervello non è chiamato in causa in quei momenti, il segnale parte dal midollo spinale, o più precisamente, dal sistema nervoso simpatico toraco-lombare.

8- Che angolazione ha il pene?

Uno studio condotto su 1565 uomini ha evidenziato che la maggior parte, circa il 31% forma un angolo di 60-85 gradi, nel 29% di 30-60 gradi, nel 20% di 95-120 gradi cioè punta verso il basso, nel 10% di 85-95% ed è paritaria ossia 5% di chi lo ha praticamente dritto oppure rivolto assai verso il basso.

9- Ci sono due tipi di pene

In base alle diverse anatomie e fisiologie degli uomini, ci sono due tipi di peni: lo shower e il grower (slang americano). Il primo è così come lo vedi, è lungo anche quando è in stato di “quiete” e non cresce più di tanto una volta in erezione. Il secondo è piccolo a riposo e cresce di più durante l’erezione. Da cosa dipende? Dai geni, che rendono in un caso i tessuti più elastici. Per dirla tutta, si stima che l’80% degli uomini abbia un pene grower, e solo il 20% shower.

10- Quali sono le dimensioni ideali?

Secondo un sondaggio che ha visto coinvolte oltre 2000 donne di vari paesi, tra cui l’Italia, la dimensione ideale per il gentil sesso, è quella che sta tra i 13,8 e i 15,8 cm. Gli uomini, invece, pensano che la misura più performante starebbe tra i 14,1 e i 16,6 cm.