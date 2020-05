LOCULO IN VENDITA PER 475 MILA DOLLARI ACCANTO A MARILYN MONROE

Los Angeles, California. Un loculo a pochi passi da quello dove riposa la bionda più famosa di sempre, chi non vorrebbe avere questo privilegio? Sicuramente in molti. Peccato che il prezzo non sia proprio a buon mercato, 475 mila dollari non sono pochi, ma se pensiamo che rispetto all’anno scorso il prezzo è stato dimezzato, allora forse, è un’affare. John Thill, l’attuale proprietario, pubblicizza la vendita affermando che nel loculo accanto a Marilyn, c’è anche Hugh Hefner, fondatore della rivista erotica Playboy, a riposare in eterno. E se non bastasse, all’interno del cimitero, il Westwood Memorial Park, ci sono altri loculi con inquilini decisamente famosi: Kobe Bryant, Truman Capote, Natalie Wood, Jack Lemmon, Roy Orbison e molti altri.





Secondo le stime redatte dalle autorità comunali di Los Angeles, la sola tomba della bionda diva di Hollywood, attira ogni anno più di 10 mila turisti da ogni angolo del mondo.

Detto ciò, i 475 mila dollari non sembrano più così tanti, in fondo, un loculo è come un diamante, è per sempre.

M.R.