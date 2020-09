IL PAESE PIANGE LA SCOMPARSA DI STEFANO PITOCCO

Purtroppo la partita è finita, e questa volta il giudice di gara non è stato lui. Stefano Pitocco, ex arbitro di calcio, muore per una forma tumorale a 44 anni. Faceva parte della AIA FIGC di Pescara. I rimi passi da Arbitro i ha iniziati nel lontano 1994,nel campionato regionale di eccellenza, e dal 2004 in serie D.