LUCO DEI MARSI. COVID-19, EFFETTUATI I TAMPONI SU TUTTI I LAVORATORI ARRIVATI NEI GIORNI SCORSI DAL MAROCOCO

Sono stati effettuati, nella giornata di ieri, i tamponi per la diagnosi di COVID-19 su tutti i lavoratori stranieri, giunti nei giorni scorsi in Italia dal Marocco su iniziativa degli gli imprenditori agricoli fucensi di concerto con Confagricoltura.

La Asl Sulmona-Avezzano, in sinergia con la sindaca Marivera De Rosa, in stretto e costante contatto con il Servizio di vigilanza, ha predisposto l’effettuazione a tappeto dei test diagnostici, onde scongiurare rischi per i lavoratori e per l’intera popolazione. Le operazioni, eseguite nella sala dell’ex municipio, in piazza Umberto I, dai sanitari incaricati, sono state coordinate dagli agenti della polizia locale e dagli Amministratori, che hanno organizzato gli spostamenti in sicurezza dei lavoratori – sottoposti alla quarantena – e contingentato gli ingressi.

“Un provvedimento necessario, a tutto vantaggio della serenità tanto dei lavoratori stranieri appena rientrati che di tutta la comunità”, ha spiegato la sindaca Marivera De Rosa, “e che permetterà alle autorità competenti anche la migliore valutazione circa tempi e modalità delle misure precauzionali più adeguate”. Le sale dell’ex municipio sono state sanificate prima e dopo le operazioni.