LUCO DEI MARSI. DUE NUOVI CASI DI COVID 19

Due persone sono risultate positive al Covid 19 a Luco dei Marsi, a darne notizia il Sindaco Marivera de Rosa:

Buongiorno a tutti. Ho appena ricevuto la comunicazione dagli uffici preposti di due nuovi casi di positività al Covid19 riferiti a nostri concittadini. Un caso è riferito a una persona di età matura che è attualmente ricoverata all’ospedale dell’Aquila, il secondo caso a una persona giovane, attualmente asintomatica. Le autorità competenti hanno provveduto ad attivare i protocolli previsti, tra cui la tracciatura dei contatti e l’isolamento precauzionale dei familiari dei colpiti. Entrambi, come accertato, hanno contratto il virus per contatti con contagiati avvenuti fuori dal nostro paese. A loro vanno i miei più sentiti auguri di pronta guarigione. A tutti torno a raccomandare massima prudenza, e nell’occasione ricordo che per tutto quanto riguarda il controllo, la tracciatura e le decisioni relative ai casi di contagio, è competente la ASL, che provvede a dare corso a tutte le procedure previste sempre con la massima tempestività e la professionalità che in questi mesi ha più che mai dimostrato. Come sempre, invito tutti alla massima solidarietà con i malati e ricordo, qualora ve ne fosse bisogno, che nessuno va a cercarsi il male e che questo virus è altamente contagioso. Diamo il meglio di noi, in senso di responsabilità e unità, lo sappiamo fare bene, ed è ora più che mai necessario.